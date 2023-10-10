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Прогноз на матч Аргентина — Парагвай 13 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Аргентина - Парагвай прогноз
Аргентина Аргентина
Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ 12 окт 2023, 19:00 Аргентина - Парагвай
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Международные,
Парагвай Парагвай
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.6
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В рамках отбора на Чемпионат Мира-2026 состоится поединок между сборными Аргентины и Парагвая. Матч состоится на Эстадио Монументаль в Буэнос-Айресе в ночь на пятницу, 13 октября. Начало встречи запланировано на 01:00 по среднеевропейскому времени.

Аргентина

Сборная Аргентины начинает новый отборочный цикл в ранге действующего чемпиона мира и действующего победиля Копа Америка. У подопечных Лионеля Скалони достаточно времени на подготовку защиты титула. Нет сомнений в том, что Аргентина успешно преодолеет квалификацию, но хороший старт отбора — залог успеха.

А стартовала команда действительно хорошо. Сначала аргентинцы минимально одлели Эквадор, а затем не заметили сопротивления боливийской сборной.

Парагвай

Парагвай пропустил уже три Чемпионата Мира кряду. В предыдущий раз команда выступала на мировом форуме в 2010-м, когда на полях Южной Африки сумела достичь четвертьфинала. Следующий Чемпионат Мира станет первым, в котором примут участие 48 команд. Это значит, что у парагвайской команды теперь больше шансов на успешную отборочную кампанию. От Южной Америки в США, Канаде и Мексике играть будут аж шесть представителей.

Начало квалификации для сборной Парагвая успешным назвать нельзя. Команда еще не забивала голов. В активе нулевая ничья с Перу, а из негативных результатов — поражение от Венесуэлы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Аргентина не проигрывает 12 матчей кряду, а после финала Чемпионат Мира еще не пропускала. Шесть побед с общим счетом 17:0.

Парагвай победил лишь раз в семи последних поединках.

За последние 13 лет Аргентина проиграла Парагваю лишь один матч.

Прогноз

Аргентина выглядит безоговорочным фаворитом. Нет сомнений в победе Месси и компании, однако не думаю, что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Моя ставка — Тотал Меньше 3.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.6
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