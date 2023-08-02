Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.93 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

6 августа на "Констант Ванден Сток" (Брюссель) пройдет матч 2-го тура чемпионата Бельгии, в котором "Андерлехт" встретится с "Антверпеном". Старт поединка запланирован на 13:30 по европейскому времени.

"Андерлехт"

Клуб в прошлом сезоне, как верят болельщики, достиг дна. Исторический гранд, который и при Компани не блистал в предыдущие годы, после ухода Венсана (который, кстати, блестяще выиграл с "Берли" английский Чемпионшип) и вовсе рухнул на 11-е место Жупилер-Лиги. При этом нынешний тренер, Брейн Ример, сохранил свой пост. А вот с рядом футболистом попрощались, в том числе и в Михайличенко, который, впрочем, прошлый сезон провел в аренде в "Шахтере". Найдя неплохое усиление, в том числе среди новичков выделяются Дюпе, Лодевейк и особенно Дольберг, новый сезон "пурпурно-белые" начали плохо: ничем не ответили на голы "Рояль Юниона", что забивал в каждом из таймов, и в итоге проиграв 0-2. Сейчас будет соперник не проще, и не факт, что фактор своего поля серьезно на что-то повлияет.

"Антверпен" Команда с прошлого года играет под руководством Марка ван Боммела. На приглашении культового полузащитника с крайне противоречивой тренерской репутацией настаивал его земляк, Овермарс, и сам не так давно перебравшийся не без скандала в Бельгию. Этот тандем принес максимальный, на данный момент, результат. "Великие старые" смогли оформить "золотой дубль", в том числе выиграли 1-й чемпионский титул с 1957-го года. А новый сезон начали с взятия еще и Суперкубка, правда, скромный "Мехелен" сопротивлялся до последнего: отыгрался после пропущенного, дотянул 1-1 до затяжной серии пенальти, и только там уступил. В новом розыгрыше лидер стартовал с домашнего поединка против "Серкль Брюгге", и минимально, но победил. Статистика личных встреч "Андерлехт" после поражений 2021-го года успешно играет с "Антверпеном". Было 3 победы кряду, а в прошлом, столь неудачном сезоне, "пурпурно-белые" дважды сыграли вничью с будущим чемпионом. Прогноз Букмекеры считают пару равной. Но гости явно больше впечатляют, так что ставим на них при форе "0" (коэффициент - 1,93).

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