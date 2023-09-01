Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.7 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

4 сентября на "Раймунду Сампаю" (Белу-Оризонти) пройдет матч 22-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Америка Минейро" встретится с "Сантосом". Старт поединка запланирован на 00:30 по европейскому времени.

"Америка Минейро"

Клуб в начале этого века 4 сезона кряду отыграл в третьем дивизионе страны. Потом так низко больше "кролики" не падали, но, будто исходя из прозвища, довольно часто скакали между дивизионами Серии А в В. На этом фоне десятое место в прошлом сезоне было откровенно хорошим результатом для скромного коллектива. Особенно на фоне положения сейчас, когда команда из Белу-Оризонти замыкает турнирную таблицу, и выглядит практически безнадежно. Отдушиной была Копа Судамерикана, где получилось добраться до четвертьфинала. При этом на уровне Бразилейрао, даже при победе 2-1 в прошлом туре с "Сан-Паоло", все равно набрано всего 13 очков (3 победы и 4 ничьи) в 20 поединках. Отставание от спасительной зоны уже велика, и выглядит все более безнадежной.

"Сантос" Команда котируется в целом намного выше, чем ее следующий противник. Это восьмикратный чемпион страны, который трижды побеждал и в Копе Либертадорес. Но в последние годы откровенно мало что получалось, например, в 2022-м родной клуб Пеле и Неймара был только 12-м. Сейчас же об этом остается только мечтать, ведь приходится всерьез бороться за свое выживание. Ситуация не настолько аховая, как у "Америки Минейро", но в 21-м поединке идут на семнадцатом месте - пусть и отстают от "Байи", что занимаюе "спасительное" шестнадцатое, только по дополнительным показателям. Причем что-то получается дома, в августе там даже "Гремио" победили. На выезде же коллектив смотрелся откровенно беззубо. Статистика личных встреч В 2022-м году стороны выигрывали на своих полях. В апреле "Сантос" продлил данную тенденцию, оформив 3-2 на домашней арене. Прогноз Букмекеры отдают преимущество на этот раз "Америке Минейро", что играет на своем стадионе. Но оба клуба не впечатляют, так что остановимся на варианте с "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,7).

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