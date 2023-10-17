Прогноз на матч Америка — Ботафого 19 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Ботафого РЖ Коэф.: 2.13 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 27-го тура бразильской Серии А состоится матч между Америкой и Ботафого. Встреча пройдет на Эстадио Раймундо Сампаю в ночь на 19 октября. Начало игры запланировано на 01:00 по среднеевропейскому времени.

Америка

Клуб в начале этого века 4 сезона кряду отыграл в третьем дивизионе страны. Потом так низко «кролики» больше не падали, но, будто исходя из прозвища, довольно часто скакали между дивизионами Серии А и В. На этом фоне десятое место в прошлом сезоне было откровенно хорошим результатом для скромного коллектива. Особенно на фоне положения сейчас, когда команда из Белу-Оризонти замыкает турнирную таблицу, и выглядит практически безнадежно.

Отдушиной была Копа Судамерикана, где получилось добраться до четвертьфинала.

Ботафого

Клуб столкнулся с неожиданным вызовом. Все складывалось следующим образом: вернувшаяся из Серии В команда смогла занять только 11-е место в чемпионате 2022-го года, но сейчас захватила уверенное, единоличное лидерство и заодно вышла в плей-офф Копа Судамерикана. В разгар сезона, в начале июля, Ботафого лишился наставника: Луиш Каштру предпочел перебраться в Аль-Наср, тренировать Роналду и компанию. Португальца сменил его земляк, Бруну Лаже, и начинал уверенно.

Под его руководством команда вылетела в четвертьфинале Копа Судамерикана, что позволило сосредоточиться на внутреннем первенстве. Ботафого лидирует с девятиочковым отрывом от второго места и считается главным претендентом на чемпионство.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Америка не знает побед уже пять матчей кряду.

Ботафого после провального сентября потихоньку возвращается к победному темпу.

Ботафого в гостях не побеждал Америку с 2015-го года.

Прогноз

Учитывая, что команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, думаю, гости добьются успеха в этой игре. На такой исход букмекеры дают отличный коэффициент.

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