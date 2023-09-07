Прогноз на матч Албания - Польша 10 сентября 2023 года
10 сентября на "Эйр Албания Стэдиум" (Тирана) пройдет матч 6-го тура отбора на Евро-2024, в котором Албания встретится с Польшей. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.
Албания
Сборная так и не смогла повторить успех Де Бьязи, который привел к дебюту недавнего аутсайдера к дебюту на "большом" турнире. Более того, на том Евро-2016 даже удалось разок победить. Больше подобного не добились (разве что выиграли группу в дивизионе С Лиги Наций), хотя "орлы" удерживают определенный, довольно неплохой уровень. Да и в новой квалификации, под руководством Сильвиньо, команда начала неплохо. Да, стартовали с поражения, но фавориту, полякам, на выезде проиграли минимально. Зато в июне получилось уверенно обыграть и Молдову (2-0), и Фареры (3-1, причем на выезде). Осень началась с поездке к чехам, где вполне по делу сыграли вничью, хотя и пропустили первыми.
Польша
Команда неплохо играла в прошлом году, при Михневиче. Чеслав дебютировал, выиграв плей-офф, после чего его подопечные неплохо показывали себя в Лиге Наций. Наконец, в Катаре получилось выйти из группы. Но после 1-3 в 1/8 финала с французами, действующим обладателем титула и будущими "серебряными" медалистами, с тем тренером расстались. "Кадру" поручили опытному и довольно успешному специалисту, Фернанду Сантушу. Но португалец сразу провалился, дебютировав с 1-3 против чехов. Еще более серьезной оплеухой стали безвольные 2-3 в Кишиневе с аутсайдером, молдаванами. Была серьезная угроза потерять очки и с Фарерами в четверг. Но, во-первых, судья, просмотрев повтор, все-таки поставил не очевидный пенальти, трактовав ка игру рукой. Во-вторых, Левандовски и "точку" реализовал, и потом и "с игры" забил.
Статистика личных встреч
Польша выиграла 9 из 11 очных поединков, причем обе ничьи пришлись еще на 70-80-е годы прошлого века. В марте, при всех проблемах, "кадра" выиграла в Варшаве за счет единственного гола Свидерски.
Прогноз
Букмекеры ждут упорной борьбы, но с итоговым успехом гостей. Но они не впечатлили и в сентябре, так что можно попробовать "хозяева не проиграют" (коэффициент - 1,7).
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