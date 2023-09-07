Польша

Команда неплохо играла в прошлом году, при Михневиче. Чеслав дебютировал, выиграв плей-офф, после чего его подопечные неплохо показывали себя в Лиге Наций. Наконец, в Катаре получилось выйти из группы. Но после 1-3 в 1/8 финала с французами, действующим обладателем титула и будущими "серебряными" медалистами, с тем тренером расстались. "Кадру" поручили опытному и довольно успешному специалисту, Фернанду Сантушу. Но португалец сразу провалился, дебютировав с 1-3 против чехов. Еще более серьезной оплеухой стали безвольные 2-3 в Кишиневе с аутсайдером, молдаванами. Была серьезная угроза потерять очки и с Фарерами в четверг. Но, во-первых, судья, просмотрев повтор, все-таки поставил не очевидный пенальти, трактовав ка игру рукой. Во-вторых, Левандовски и "точку" реализовал, и потом и "с игры" забил.

Статистика личных встреч

Польша выиграла 9 из 11 очных поединков, причем обе ничьи пришлись еще на 70-80-е годы прошлого века. В марте, при всех проблемах, "кадра" выиграла в Варшаве за счет единственного гола Свидерски.

Прогноз

Букмекеры ждут упорной борьбы, но с итоговым успехом гостей. Но они не впечатлили и в сентябре, так что можно попробовать "хозяева не проиграют" (коэффициент - 1,7).