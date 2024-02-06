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Монпелье – Ницца прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Монпелье - Ницца прогноз
Монпелье Монпелье
Кубок Франции 07 фев 2024, 14:30 Монпелье - Ницца
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- : -
Франция,
Ницца Ницца
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Монпелье
Коэф.: 1.7
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100%
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Среди кубковых противостояний во Франции, мы обратили внимание на битву Монпелье – Ницца, прогноз на это событие читайте на страницах нашего ресурса.

Монпелье

У Монпелье есть проблемы в этом сезоне, команда занимает только 13-ю строчку в чемпионате, отрыв от зоны вылета составляет всего 3 очка. В последнем туре команда уступила в гостях Ренну со счетом 1:2, хотя смотрелась в целом неплохо. Монпелье никто не воспринимает, как претендента на победу в Кубке Франции, клубу стоит сконцентрироваться на чемпионате, где давно не было побед.

Ницца

«Орлята» неплохо проводят этот сезон, занимая вторую строчку в турнирной таблице, выше только ПСЖ, да и отставание уже 8 очков. В последнем туре Ницца расписала мировую в гостях с прямым конкурентом Брестом – 0:0. Основная задача в этом сезоне, финишировать в топ-3, ведь это позволит сыграть в группе Лиги Чемпионов. Кроме этого, можно побороться и за Кубок Франции, команда способна показывать футбол высокого уровня.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперники уже пересекались раз в этом сезоне, встреча прошла в рамках Лиги 1 на поле Монпелье и завершилась нулевой ничьей.
  • Монпелье не побеждал в чемпионате четыре матча подряд, набрав всего два очка за этот отрезок.
  • Ницца не побеждала в чемпионате на выезде в пяти матчах подряд.

Монпелье – Ницца Прогноз

Ожидается сложная битва, в которой букмекеры отдают небольшое предпочтение Ницце. Многое будет зависеть от стартовых составов, по которым будет понятно, кому нужен этот турнир. «Орлята» выглядят лучшее соперника в этом сезоне, но свое превосходство надо доказывать на поле. Скорее всего, игра получится закрытой, с небольшим количеством опасных моментов. Ставим на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Победа Монпелье
Коэф.: 1.7
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