Маккаби Хайфа – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 5 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.51 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В понедельник футбола будет мало, поэтому битва лидеров в чемпионате Израиля может вызвать немалый интерес. Предлагаем наш прогноз на матч Маккаби Хайфа – Маккаби Тель-Авив.

Маккаби Хайфа

В этом сезоне Маккби из Хайфы пытается бороться за чемпионство, в какой-то момент отставание от лидера было существенным, но потом его удалось сократить до одного балла. Команда в последнем уступила в гостях Хапоэль Беер-Шева, из-за этого отставание от первого места увеличилось до 4 очков. Основной причиной неудачи было удаление нападающего Пьерро еще в середине первого тайма.

Маккаби Тель-Авив

Столичный клуб мощно начал чемпионат, сражу же стараясь уйти в отрыв, это команде удалось, но в январе команда почти все преимущество растеряла, когда трижды сыграла вничью, а также уступила прямому конкуренту. Маккаби Хайфа остается лидером израильского элитного дивизиона, хотя здесь вся борьба еще впереди. В последнем туре команда одолела на своем поле Хапоэль Иерусалим, хотя битва была сложной.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники уже играли между собой дважды в этом сезоне, сначала Маккаби Хайфа выиграл в гостях со счетом 1:0, а полторы недели назад Маккаби Тель-Авив сумел выиграть в финале Кубка ТОТО в серии пенальти.

Маккаби Тель-Авив еще не проигрывал в гостях 8 побед и две ничьи.

На своем поле у Маккби из Хайфы 7 побед и две ничьи, поражений в чемпионате не было.

Маккаби Хайфа – Маккаби Тель-Авив Прогноз

Между собой сыграют главные претенденты на титул, так что победа будет иметь большое значение. Букмекеры не решились определить фаворита, матч наверняка пройдет в равной борьбе, многое будет зависеть от реализации моментов. Поскольку результата в таких матчах на первом месте, зрелищного футбола мы не ждем, ставим на тотал меньше 3 голов.

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