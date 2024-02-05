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Лион – Лилль прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Лион - Лилль прогноз
Лион Лион
Кубок Франции 07 фев 2024, 12:30 Лион - Лилль
-
- : -
Франция,
Лилль Лилль
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.62
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100%
1хБет 5.00
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7 февраля свою встречу в рамках 1/8 финала Кубка Франции проведут Лион – Лилль, эксклюзивный прогноз на матч этих клубов читайте на нашем ресурсе.

Лион

«Львы» полностью проваливаются в Лиге 1, после 20 туров команда занимает скромное 15-е место, имея всего три очка отрыва от зоны вылета. В последнем туре Лион одолел на своей арене Марсель со счетом 1:0, что позволило прервать серию из двух поражений. Основная опция сделать сезон достойным, взять Кубок Франции, что тоже будет сложно. До этой стадии Лиону попадались соперников из дивизионов ниже классом.

Лилль

«Доги» проводят этот сезон явно лучше предстоящего соперника, так как занимают четвертую строчку в сильнейшем французском дивизионе. До лидера далеко, а вот топ-3 на расстоянии одного балла. Попадание в Лигу Чемпионов выглядит реальной задачей, именно в этом и заключается основная цель. В последнем туре Лилль уверенно обыграл на своем поле Клермон со счетом 4:0, все четыре мяча вместились в первый тайм. Команда в неплохой форме, ведь сумела набрать 7 очков в последних трех турах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды играли раз в этом сезоне, тогда в рамках Лиги 1, Лилль одержал выездную победу со счетом 0:2, хотя Лион выглядел не хуже, подвела реализация.
  • В прошлом году клубы встречались на этой же стадии турнира, тогда Лион играл дома и одержал победу в серии пенальти, после 262 в игровое время.

Лион – Лилль Прогноз

Хоть стадия турнира ранняя, нас ожидает битва с громкой афишей, букмекеры нам здесь ничем не помогают, так как дают соперникам равные шансы на успех. В пользу Лиона фактор своей арены, а Лилль играет стабильнее. Нас ожидает сложный матч на встречных курсах, по этой причине мы ставим на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.62
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