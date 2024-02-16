Лилль – Гавр прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Лилль Коэф.: 1.55 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

На субботу во французской Лиге 1 запланировано две встречи, в одной из которых сойдутся Лилль – Гавр прогноз на матч этих соперников составлен нашими специалистами.

Лилль

«Доги» ставят перед собой высокие цели в этом сезоне, команда хочет пробиться в Лигу Чемпионов, для этого надо финишировать в тройке, четвертое место даст возможность сыграть в квалификации турнира. Пока Лилль идет пятым в турнирной таблице, отставание от второй строчки составляет 4 очка. В последнем туре команда уступила в гостях лидеру ПСЖ со счетом 1:3, не помог даже быстрый гол на 6-й минуте. Упомянутая неудача прервала серию из трех матчей без поражений.

Гавр

Текущий чемпионат для Гавра складывается неплохо, отрыв от опасной зоны составляет 5 очков. В последнем туре было домашнее поражение от Ренна со счетом 0:1, так продолжилась серия без побед до трех матчей, за этот период удалось набрать всего два очка. Команда пока справляется с основной задачей, сохранить прописку в элитном дивизионе, но расслаблять еще рано, впереди еще много матчей.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Лилль сумел одержать выездную победу на классе со счетом 2:0.

Доги прилично играют дома, 7 побед в 10 встречах, 2 ничьи и только одно поражение.

Гавр одержал всего одну победу в 10 встречах, при этом 7 ничьих и три поражения.

Лилль – Гавр Прогноз

Амбициозный претендент на высокие места, принимает на своем поле крепкого новичка. Гавр способен оказать сопротивление, хотя Лилль справедливо котируется фаворитом данного противостояния. «Доги» будут играть первым номером, главное найти ключ к обороне соперника. Рискнем поставить на чистую победу Лилля в этой битве.

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