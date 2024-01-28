Кристал Пэлас – Шеффилд Юнайтед прогноз и ставки на матч 30 января 2024

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В 22-м туре английской Премьер-лиги Кристал Пэлас на домашнем стадионе Селхерст Парк сыграет против Шеффилд Юнайтед. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Кристал Пэлас

Лондонский клуб переживает сложные времена. Кристал Пэлас занимает 15-е место, а отрыв от зоны вылета составляет лишь пять очков. В предыдущем туре команда Роя Ходжсона разгромно уступила Арсеналу (0:5), а фанаты на трибунах требовали от руководства решительных изменений и четкого плана развития. Многие ожидали, что после той игры главный тренер будет уволен, но этого не произошло. Из 10 последних матчей в Премьер-лиге Кристал Пэлас выиграл лишь один, а из Кубка Англии вылетел еще на стадии 1/32 финала от Эвертона.

Шеффилд Юнайтед

Шеффилд Юнайтед – худшая команда Премьер-лиги на данный момент. “Клинки” набрали только 10 очков, а от спасительного 17-го места отстают на 7 очков. После назначения Криса Уайлдера Шеффилд Юнайтед сумел обыграть Брентфорд, но затем последовали 5 матчей без побед и 2 ничьи. В предыдущем туре Шеффилд на последних секундах вырвал ничью против Вест Хэма (2:2). На выходных команда Криса Уайлдера разгромно уступила Брайтону 2:5 в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 1-м туре этого сезона Кристал Пэлас обыграл Шеффилд Юнайтед 1:0

Кристал Пэлас выиграл у Шеффилд Юнайтед три последних матча с суммарным счетом 5:0

В этом сезоне Кристал Пэлас выиграл только 2 домашних матча

Шеффилд Юнайтед еще не побеждал на выезде в этом сезоне

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Шеффилд Юнайтед

Обе команды пребывают в кризисе и не выделяются яркой игрой в атаке. Ставим на то, что на двоих они забьют менее трех голов.

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