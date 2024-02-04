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Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдей прогноз и ставки на матч 6 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдэй прогноз
Ковентри Сити Ковентри Сити
Кубок Англии Сегодня, 14:45 Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Завершен
4 : 1
Англия, Coventry, Coventry Building Society Arena
Шеффилд Уэнсдэй Шеффилд Уэнсдэй
Кейси Палмер
3’
Каллум О'Хейр
50’ 56’
Хаджи Райт
58’
10’
Bailey Cadamarteri
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Ковентри Сити
Коэф.: 1.6
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В некоторых парах Кубка Англии победитель не был определён впервых поединках, так что нас ждут матчи-переигровки. Одними из первых путёвку в следующий раунд разыграют Ковентри Сити и Шеффилд Уэнсдей. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Ковентри Сити

Ковентри Сити длительное время провел в элитном дивизионе Англии, однако после вылета из элиты так и не смог вернуться. Более того, «небесно-голубые» даже во второй Лиге играли, правда очень быстро вернулись в Чемпионшип. В прошлом сезоне команда Марка Робинса вела борьбу за выход в Английскую премьер-лигу, однако уступила в стыковых матчах. В текущем розыгрыше Ковентри Сити вновь ведёт борьбу за топ-6. В последних играх команда сыграла вничью дома с Бристоль Сити (2:2) и уступила на выезде Норвичу (1:2). Это привело к тому, что «небесно-голубые» скатились на седьмую строчку.

Шеффилд Уэнсдей

Шеффилд Уэнсдей всё никак не может проявить себя во втором по силе дивизионе Англии. Шансы выбраться из зоны вылета с каждым туром становятся всё призрачнее. На текущий момент «совы» занимают вторую строчку с конца, имея отставание от спасительного места в восемь очков. На минувших выходных команда Дани Рёля проводила выездной матч против Хаддерсфилда, который также является борцом за выживание. Сохранив ворота на замке в первом тайме, во второй половине «совы» посыпались и пропустили четыре безответных мяча. Вот уже в 4-х поединках Чемпионшипа Шеффилд Уэнсдей не в состоянии выиграть, уступив на данном отрезке трижды. Казалось бы, о каком Кубке Англии может идти речь? Однако «совы» видимо другого мнения. Избежав поражения в родных стенах, Шеффилд Уэнсдей обрёк себя на переигровку.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ковентри Сити обыграл «сов» в двух матчах текущего розыгрыша Чемпионшип
  • В родных стенах Ковентри не проигрывает Шеффилд Уэнсдей в 10-ти матчах подряд, оформив семь побед

Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдей прогноз

«Небесно-голубые» хорошо смотрелись в первом матче этих команд, однако, видимо, слишком рано расслабились и поплатились за это. В родных стенах такого соперника Ковентри Сити должен обыгрывать. Наша ставка «Победа Ковентри Сити» с коэффициентом 1.60

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Прогноз на матч Победа Ковентри Сити
Коэф.: 1.6
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