Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдей прогноз и ставки на матч 6 февраля

Прогноз на матч Победа Ковентри Сити Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В некоторых парах Кубка Англии победитель не был определён впервых поединках, так что нас ждут матчи-переигровки. Одними из первых путёвку в следующий раунд разыграют Ковентри Сити и Шеффилд Уэнсдей. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Ковентри Сити

Ковентри Сити длительное время провел в элитном дивизионе Англии, однако после вылета из элиты так и не смог вернуться. Более того, «небесно-голубые» даже во второй Лиге играли, правда очень быстро вернулись в Чемпионшип. В прошлом сезоне команда Марка Робинса вела борьбу за выход в Английскую премьер-лигу, однако уступила в стыковых матчах. В текущем розыгрыше Ковентри Сити вновь ведёт борьбу за топ-6. В последних играх команда сыграла вничью дома с Бристоль Сити (2:2) и уступила на выезде Норвичу (1:2). Это привело к тому, что «небесно-голубые» скатились на седьмую строчку.

Шеффилд Уэнсдей

Шеффилд Уэнсдей всё никак не может проявить себя во втором по силе дивизионе Англии. Шансы выбраться из зоны вылета с каждым туром становятся всё призрачнее. На текущий момент «совы» занимают вторую строчку с конца, имея отставание от спасительного места в восемь очков. На минувших выходных команда Дани Рёля проводила выездной матч против Хаддерсфилда, который также является борцом за выживание. Сохранив ворота на замке в первом тайме, во второй половине «совы» посыпались и пропустили четыре безответных мяча. Вот уже в 4-х поединках Чемпионшипа Шеффилд Уэнсдей не в состоянии выиграть, уступив на данном отрезке трижды. Казалось бы, о каком Кубке Англии может идти речь? Однако «совы» видимо другого мнения. Избежав поражения в родных стенах, Шеффилд Уэнсдей обрёк себя на переигровку.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ковентри Сити обыграл «сов» в двух матчах текущего розыгрыша Чемпионшип

В родных стенах Ковентри не проигрывает Шеффилд Уэнсдей в 10-ти матчах подряд, оформив семь побед

Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдей прогноз

«Небесно-голубые» хорошо смотрелись в первом матче этих команд, однако, видимо, слишком рано расслабились и поплатились за это. В родных стенах такого соперника Ковентри Сити должен обыгрывать. Наша ставка «Победа Ковентри Сити» с коэффициентом 1.60

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