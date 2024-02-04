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Каса Пиа – Боавишта прогноз и ставки на матч 5 февраля 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Каса Пиа - Боавишта прогноз
Каса Пиа Каса Пиа
Примейра-лига Португалия Вчера, 15:15 Каса Пиа - Боавишта
Завершен
0 : 0
Португалия, Rio Maior Lisbon, Estadio Municipal de Rio Maior
Боавишта Боавишта
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.79
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В матче 20-го тура португальской Примейры Каса Пиа дома сыграет против Боавишты. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Каса Пиа

Каса Пиа пребывает в очень плохой форме. Лиссабонский клуб выиграл только 1 из последних 5 матчей, а последняя игра обернулась для него настоящей катастрофой – поражение от Спортинга 0:8. Каса Пиа занимает 13-е место в турнирной таблице, а от зоны вылета ее отделяет лишь 1 очко. Вероятно, если команда потерпит очередную неудачу, главный тренер Педру Морейра может лишиться своей роботы.

Боавишта

Путь Боавишты в этом сезоне просто поражает. Команда стартовала с победы над Бенфикой, набрала 13 очков в первых 5 матчах, но после этого выиграла только в одном матче – против Визелы (4:1). В предыдущем туре Боавишта потерпела поражение от прямого конкурента в борьбе за вживание Портимоненсе (1:4). Команда Рикарду Паивы опережает Каса Пиа только на 1 очко и занимает 12-е место.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Боавишта никогда в истории не обыгрывала Каса Пиа: 2 поражения и 2 ничьих
  • В 3-м туре Боавишта и Каса Пиа сыграли 1:1
  • Каса Пиа выиграла только 1 матч в этом сезоне дома

Прогноз на матч Каса Пиа – Боавишта

У обоих команд есть серьезные проблемы в обороне. Скорее всего, ошибок будет много и нас ждет матч, в котором Каса Писа и Боавишта забьют хотя бы по голу.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.79
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