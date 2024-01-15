Хетафе – Севилья прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.95 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В битве за выход в четвертьфинал Кубка Испании поспорят Хетафе и Севилья. Обе команды проводят не самый успешный сезон и победа в Кубке Испании для них может стать спасением. Встреча пройдет 16 января 2024 года.

Хетафе

В прошлом раунде кубка эта скромная команда обыграла Эспаньол, который представляет второй по силе дивизион страны. Встреча завершилась победой со счетом 1:0, а автором единственного гола стал Милла.

В чемпионате Испании Хетафе выглядит достаточно сбалансировано и пока идет на 10-й строчке турнирной таблицы. В последних пяти матчах команда добыла две победы при двух поражениях.

Хетафе имеет солидный отрыв от зоны вылета, но пока команда вряд ли готова вести борьбу за попадание в зону еврокубков.

Севилья

Для гостей этот сезон стал однозначно худшим за последние несколько лет. Севилья проигрывает в чемпионате всем подряд и на данный момент занимает 17-е место и лишь на одно очко опережают зону вылета. В последнем туре первенства Севилья играла дома против новичка дивизиона Алавеса и проиграла со счетом 2:3.

В последних пяти матчах Севилья выиграла лишь один раз при четырех поражениях. В команде серьезные проблемы и пока они никак не решаются.

История противостояния

В последней очной встрече Севилья проиграла на своем поле со счетом 0:3 и теперь они попытаются взять реванш.

Прогноз на матч Хетафе – Севилья

Севилья уже не выглядит как грозный оппонент, хотя и Хетафе таковым назвать нельзя. Скорее – команды примерно одного класса, но пока с разной игровой формой. Поставлю на то, что обе команды забьют.

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