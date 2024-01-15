Хетафе – Севилья прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года
В битве за выход в четвертьфинал Кубка Испании поспорят Хетафе и Севилья. Обе команды проводят не самый успешный сезон и победа в Кубке Испании для них может стать спасением. Встреча пройдет 16 января 2024 года.
Хетафе
В прошлом раунде кубка эта скромная команда обыграла Эспаньол, который представляет второй по силе дивизион страны. Встреча завершилась победой со счетом 1:0, а автором единственного гола стал Милла.
В чемпионате Испании Хетафе выглядит достаточно сбалансировано и пока идет на 10-й строчке турнирной таблицы. В последних пяти матчах команда добыла две победы при двух поражениях.
Хетафе имеет солидный отрыв от зоны вылета, но пока команда вряд ли готова вести борьбу за попадание в зону еврокубков.
Севилья
Для гостей этот сезон стал однозначно худшим за последние несколько лет. Севилья проигрывает в чемпионате всем подряд и на данный момент занимает 17-е место и лишь на одно очко опережают зону вылета. В последнем туре первенства Севилья играла дома против новичка дивизиона Алавеса и проиграла со счетом 2:3.
В последних пяти матчах Севилья выиграла лишь один раз при четырех поражениях. В команде серьезные проблемы и пока они никак не решаются.
История противостояния
В последней очной встрече Севилья проиграла на своем поле со счетом 0:3 и теперь они попытаются взять реванш.
Прогноз на матч Хетафе – Севилья
Севилья уже не выглядит как грозный оппонент, хотя и Хетафе таковым назвать нельзя. Скорее – команды примерно одного класса, но пока с разной игровой формой. Поставлю на то, что обе команды забьют.
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