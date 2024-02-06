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Генчлербирлиги — Трабзонспор прогноз и ставки на бой 8 февраля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Генчлер - Трабзонспор прогноз
Генчлер Генчлер
Кубок Турции 08 фев 2024, 09:30 Генчлер - Трабзонспор
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- : -
Турция,
Трабзонспор Трабзонспор
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Трабзонспор
Коэф.: 1.6
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В Турции пройдет матч Кубка, Генчлербирлиги сыграет против Трабзонспора. Игра начнется в 15:30 по центральноевропейскому времени.

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Генчлербирлиги

Команда начала свой путь в Кубке Турции со стадии 1/64 финала. По дороге в 1/8 финала они одолели Бурдур Мехмет (4:3), Борнову (4:1) и Кайсериспор (2:1). Они выступают в первой лиге Турции и занимают восьмую строчку. В предыдущих пяти матчах Генчлербирлиги дважды выиграли, дважды сыграли вничью и раз проиграли.

Трабзонспор

Они начали свой путь с 1/32 финала Кубка Турции. На той стадии они обыграли Чорум 3:1, а в 1/16 Трабзонспор обыграл Маниса 3:1. Они занимают четвертое место в Суперлиге, имея 37 очков после 24 туров. В предыдущих пяти играх они победили только один раз и четыре раза проиграли.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В крайних пяти матчах между этими командами, Трабзонспор трижды победил и дважды команды разошлись вничью.
  • Трабзонспор уже не выигрывает четыре матча подряд. Генчлербирлиги не побеждал две игры.

Генчлербирлиги — Трабзонспор Прогноз

Несмотря на то, что Трабзонспор уже не побеждает четыре матча подряд, я считаю, что они все равно фавориты этой игры. Как-никак, они представители элитного дивизиона, поэтому моя ставка - победа Трабзонспора за 1,6.

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Прогноз на матч Победа Трабзонспор
Коэф.: 1.6
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