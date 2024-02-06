Теофимо Лопес — Джермейн Ортис прогноз и ставки на бой 9 февраля 2024 года

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В ночь на 9 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится вечер бокса, в главном поединке которого чемпион мира по версии WBO в суперлёгком весе, американец Теофимо Лопес, проведёт поединок против своего соотечественника Джемейна Ортиса.

Теофимо Лопес

На любительском уровне Теофимо Лопес сиял на турнире "Золотые перчатки" и даже участвовал в Олимпийских играх 2016 года. Затем он перешёл в профессиональный бокс и быстро взлетел, завоевав титул IBF в лёгком весе, победив Ричарда Комми в 2019 году.

Неудовлетворённый простой защитой титула, Лопес решил провести унификацию против обладателя остальных поясов Василия Ломаченко, где сенсационно победил. Впрочем, в 2021-м году он потерпел поражение от Джорджа Камбососа, утратив все пояса.

В 2022-м году, после напряжённой победы в элиминаторе WBC, Лопес перешёл в суперлёгкий вес. В 2023-м году он отобрал титул WBO у Джоша Тейлора.

Джермейн Ортис

Джемейн Ортис в своей любительской карьере дошел до финала турнира "Золотые перчатки" и начал выступать профессионально с 2016 года, начиная с клубного уровня и отсутствием поддержки топ-промоутера.

В 2022 году он сделал сенсацию, победив бывшего чемпиона мира Джеймела Херринга, хотя у Ортиса не было того же коммерческого веса. Этот успех привлек внимание топ-промоутеров, а следующий бой против Ломаченко показал его конкурентоспособность, но американец все же проиграл.

Позже у Ортиса возникли проблемы с весом, что привело к отмене нескольких боев, и он вынужден был перейти в весовую категорию 63 кг.

Теофимо Лопес — Джермейн Ортис Прогноз

Боксеры хорошо знают друг друга. Их стили в боксе имеют некоторые схожести: схожая антропометрия, предпочтение второго номера в атаке, а также умение контролировать ситуацию сериями контратак и перехватов. Лопес бесспорный фаворит, но думаю, что бой продлится все 12 раундов.

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