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Галатасарай – Бандирмаспор прогноз и ставки на матч 6 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Галатасарай - Бандирмаспор прогноз
Галатасарай Галатасарай
Кубок Турции Сегодня, 12:45 Галатасарай - Бандирмаспор
Завершен
4 : 2
Турция,
Бандирмаспор Бандирмаспор
Давинсон Санчес
26’
Халил Дервишоглу
36’ (П)
Тете
40’ (П)
90’
45 + 3’
Sergen Picinciol
77’
Реми Мулумба
Обзор Детали матча Составы Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.66
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100%
1хБет 5.00
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Предлагаем вниманию наших читателей эксклюзивный прогноз на матч Галатасарай – Бандирмаспор, соперники сыграют в рамках 1/8 финала Кубка Турции.

Галатасарай

В этом сезоне Галатасарай выглядит весьма солидно, даже в Лиге Чемпионов клубу немного не хватило для выхода из группы, финишировали в итоге третьими. Команда делит лидерство в чемпионате с Фенербахче, а отрыв от третьего места целых 24 очка. В последнем туре «львы» одолели в гостях Самсунспор со счетом 2:0, оба мяча удалось забить уже к 11-й минуте. Кубок Турции тоже важен для Галатасарая, такой клуб должен бороться за все трофеи.

Бандирмаспор

Мало чем известен Бандирмаспор, клуб основан 59 лет назад, за это время ничего существенного достичь не удалось. Сейчас команда играет во втором по силе турецком дивизионе, где занимает седьмое место, так что шансы на повышение в классе есть, хоть и не такие высокие. В последнем туре Бандимарспор уступил в гостях прямому конкуренту Сакарьяспору со счетом 0:1. Битва против Галатасарая большое событие в истории клуба.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды ранее между собой никогда не играли.
  • Галатасарай выиграл все матчи на внутренней арене в этом сезоне.
  • Бандирмаспор проиграл 3 из последних пяти встреч в своем дивизионе.

Галатасарай – БандирмаспорПрогноз

Встретятся команды, между которыми существенная пропасть в классе, Галатасарай блестяще играет в родных стенах и не собирается прерывать свою серию с малоизвестным клубом второго дивизиона. Хозяева наверняка постараются доминировать, к тому же, в их составе возможна ротация. Ставим на убедительную победу «львов» с форой -2 гола.

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Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.66
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