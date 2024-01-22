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Фейенорд – ПСВ прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Фейенорд - ПСВ Эйндховен прогноз
Фейенорд Фейенорд
Кубок Нидерландов 24 янв 2024, 14:00 Фейенорд - ПСВ Эйндховен
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Нидерланды,
ПСВ Эйндховен ПСВ Эйндховен
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч ПСВ Эйндховен не проиграет
Коэф.: 1.7
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В 1/8 финала Кубка Нидерландов состоится матч между двумя топ-командами страны – Фейенордом и ПСВ. Прогноз на матч этих команд этих соперников подготовлен аналитиками Dailysports.

Фейенорд

Роттердамский клуб занимает второе место по итогам 18 туров Эредивизи. На выходных команда Арне Слота переиграла на выезде одного из аутсайдеров лиги – Витесс. В общей сложности Фейенорд потерпел только 2 поражения за весь сезон чемпионата. В 1/16 финала Кубка Нидерландов роттердамцам выпал весьма непросто соперник – Утрехт. Но они сумели выиграть 2:1 и пройти дальше.

ПСВ

ПСВ – безальтернативный лидер этого сезона Эредивизи. На выходных команда Петера Боса могла установить рекорд чемпионата за всю историю – 18 побед подряд со старта сезона. Однако эйндховенцы сыграли 1:1 против Утрехта, поэтому они лишь повторили собственный рекорд образца сезона-1985/86 – 17 побед кряду. В 1/16 финала ПСВ также справился с представителем элиты Твенте (3:1). За весь сезон ПСВ потерпел лишь одно поражение – 0:4 от Арсенала в Лиге чемпионов.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Последняя игра в чемпионате завершилась победой ПСВ 2:1
  • Фейенорд не может выиграть у ПСВ в пяти матчах кряду
  • В этом сезоне ПСВ также обыграл Фейенорд 1:0 в матче за Суперкубок Нидерландов
  • За всю историю очных встреч преимущество у команды из Роттердама: 63 победы против 61

Прогноз на матч Фейенорд – ПСВ

ПСВ – номинальный фаворит игры. Скорее всего, эйндховенцы как минимум не потерпят поражение в основное время матча. Поэтому ничья или победа лидеров Эредивизи выглядит наиболее вероятным исходом.

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Прогноз на матч ПСВ Эйндховен не проиграет
Коэф.: 1.7
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