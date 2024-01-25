Эвертон – Лутон прогноз и ставки на матч 27 января 2024

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 2 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 1/16 финала Кубка Англии Эвертон на своем поле сыграет против Лутона. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Эвертон

После 21 тура английской Премьер-лиги Эвертон занимает лишь 17-е место, ранее с команды сняли 10 очков. Если бы не было этого наказания, “ириски” сейчас занимали бы 12-ю позицию. В последнее время Эвертон слабо играет в чемпионате: 1 очко в 4 предыдущих матчах. В последней игре команда Шона Дайча сумела сыграть 0:0 против Астон Виллы, но до этого было 3 поражения кряду. В 1/32 финала Кубка Англии Эвертон в двух матчах выбил Кристал Пэлас: 0:0 и 1:0

Лутон

В свой дебютный сезон в Премьер-лиге скромному Лутону удается удивлять всех. Он занимает 18-е место, а от спасительного 17-го отстает только на 1 очко. За последние 4 игры чемпионата Лутон сумел набрать 7 очков: победы над Ньюкаслом (1:0) и Шеффилд Юнайтед (3:2) и ничья против Бернли (1:1). В предыдущем раунде Кубка Англии команда Роберта Эдвардса обыграла Болтон (2:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В XXI веке Лутон дважды выходил в 1/8 финала Кубка Англии

За свою историю Лутон два раза играл в полуфинале Кубка Англии

В 7-м туре АПЛ Лутон обыграл Эвертон на выезде 2:1

В 43 матчах за всю историю Эвертон 20 раз обыгрывал Лутон

Прогноз на матч Эвертон – Лутон

Эвертон – очевидный фаворит матча, но зрелища с большим количеством голов ожидать не стоит. Рискнем поставить на то, что команды забьют меньше трех мячей на двоих.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram