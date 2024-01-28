Эштрелла Амадора – Бенфика прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.58 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей эксклюзивный прогноз на матч Эштрелла Амадора – Бенфика, прогноз на матч упомянутых соперников составлен экспертами нашего сайта.

Эштрелла Амадора

Новичок португальской Примейры проводит сезон, как многие и ожидали, а именно в борьбе за сохранение прописки в элите. В последнем туре команда уступила в гостях Гирайншу со счетом 0:3, хотя два мяча команда пропустила, после того как осталась в меньшинстве на 72-й минуте. Клуб в общей сложности не побеждает в пяти матчах кряду, набрав за этот период всего три очка.

Бенфика

«Орлы» не нуждаются в представлении, клуб легендарный и амбициозный. Бенфика в этом сезоне слабо отыграла в Лиге Чемпионов, сумев с трудом занять третью строчку в группе, поэтому продолжит борьбу в Лиге Европы. На этой неделе команда вылетела из Кубка португальской лиги, уступив дома Эшторилу в серии пенальти, турнир не самый престижный, хотя это удар по самолюбию. В чемпионате Бенфика идет второй, отставая от Спортинга всего на очко. Свой последний матч команда выиграла дома у Боавишты – 2:0, эта победа стала пятой подряд в Примейре.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Противостояние первого круга закончилось домашней победой Бенфики со счетом 2:0, но гости держались до 79-й минуты.

Бенфика выиграла 7 из 9 выездных встреч в чемпионате, потерпеы только одно поражение.

Эштрелла Амадора – Бенфика Прогноз

Уже по вывеске понятно, что гости фавориты этой пары, уж слишком известны «орлы» на фоне предстоящего соперника. Бенфике действительно дают большие шансы на успех, однако часто гранды недооценивают подобных соперников. Вполне возможно, что хозяева смогут дать бой мощному сопернику. Мы считаем проходимой ставку на тотал больше 2,5 голов.

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