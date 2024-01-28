EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Эштрелла Амадора – Бенфика прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Эштрелла Амадора – Бенфика прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Эстрела де Амадора - Бенфика прогноз
Эстрела де Амадора Эстрела де Амадора
Примейра-лига Португалия 29 янв 2024, 13:45 Эстрела де Амадора - Бенфика
-
- : -
Португалия, Amadora, Estadio Jose Gomes
Бенфика Бенфика
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.58
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей эксклюзивный прогноз на матч Эштрелла Амадора – Бенфика, прогноз на матч упомянутых соперников составлен экспертами нашего сайта.

Эштрелла Амадора

Новичок португальской Примейры проводит сезон, как многие и ожидали, а именно в борьбе за сохранение прописки в элите. В последнем туре команда уступила в гостях Гирайншу со счетом 0:3, хотя два мяча команда пропустила, после того как осталась в меньшинстве на 72-й минуте. Клуб в общей сложности не побеждает в пяти матчах кряду, набрав за этот период всего три очка.

Бенфика

«Орлы» не нуждаются в представлении, клуб легендарный и амбициозный. Бенфика в этом сезоне слабо отыграла в Лиге Чемпионов, сумев с трудом занять третью строчку в группе, поэтому продолжит борьбу в Лиге Европы. На этой неделе команда вылетела из Кубка португальской лиги, уступив дома Эшторилу в серии пенальти, турнир не самый престижный, хотя это удар по самолюбию. В чемпионате Бенфика идет второй, отставая от Спортинга всего на очко. Свой последний матч команда выиграла дома у Боавишты – 2:0, эта победа стала пятой подряд в Примейре.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Противостояние первого круга закончилось домашней победой Бенфики со счетом 2:0, но гости держались до 79-й минуты.
  • Бенфика выиграла 7 из 9 выездных встреч в чемпионате, потерпеы только одно поражение.

Эштрелла Амадора – Бенфика Прогноз

Уже по вывеске понятно, что гости фавориты этой пары, уж слишком известны «орлы» на фоне предстоящего соперника. Бенфике действительно дают большие шансы на успех, однако часто гранды недооценивают подобных соперников. Вполне возможно, что хозяева смогут дать бой мощному сопернику. Мы считаем проходимой ставку на тотал больше 2,5 голов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.58
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Фиорентина - Интер М прогноз Серия А Италия Сегодня, 14:45 Фиорентина – Интер прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Фиорентина Коэф.: 1.82 Интер М Рекомендуем MelBet
Египет - ДР Конго прогноз Кубок африканских наций Сегодня, 15:00 Египет – ДР Конго прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Египет Коэф.: 3 ДР Конго Сделать ставку 1хБет
Атлетико Мадрид - Валенсия прогноз Ла Лига Испания Сегодня, 15:00 Атлетико Мадрид – Валенсия прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Атлетико Мадрид Коэф.: 1.56 Валенсия Сделать ставку 1хБет
Портленд Трэйл Блэйзерс - Чикаго Буллз прогноз НБА Сегодня, 20:00 Портленд Трэйл Блэйзерс — Чикаго Буллз прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Портленд Трэйл Блэйзерс Коэф.: 1.75 Чикаго Буллз Рекомендуем MelBet
Ирак - Иордания прогноз Кубок Азии 2023 29 янв 2024, 05:30 Ирак – Иордания прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Ирак Коэф.: 2.12 Иордания Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:06 Триллер на КАН-2023. Гвинея в матче с удалением и незабитым пенальти вырвала победу и вышла в 1/4 Новости футбола Сегодня, 14:03 Таджикистан по пенальти обыграл ОАЭ и вышел в 1/4 финала Кубка Азии Новости футбола Сегодня, 14:02 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 13:28 Ман Юнайтед удержал победу в тяжелом матче Кубка Англии против Ньюпорта Новости футбола Сегодня, 13:27 Бундеслига. Боруссия Дортмунд благодаря хет-трику Фюллькруга обыграла Бохум Новости футбола Сегодня, 13:27 Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты Новости хоккея Сегодня, 13:01 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости футбола Сегодня, 12:33 Барселона пропустила больше всех в 2024 году среди клубов топ-лиг Новости футбола Сегодня, 11:56 Президент Барселоны хочет пригласить тренера, который ранее отказал блаугранас Новости футбола Сегодня, 11:53 Легкий соперник для Ман Сити. Состоялась жеребьевка пятого раунда Кубка Англии
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Фиорентина – Интер прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Египет – ДР Конго прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Атлетико Мадрид – Валенсия прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Баскетбол Сегодня Портленд Трэйл Блэйзерс — Чикаго Буллз прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол 29 янв 2024 Ирак – Иордания прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол 29 янв 2024 Кайсериспор – Антальяспор прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол 29 янв 2024 Истанбуспор – Самсунспор прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол 29 янв 2024 Катар – Палестина прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол 29 янв 2024 Галатасарай – Газиантеп прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол 29 янв 2024 Трабзонспор – Касымпаша прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года