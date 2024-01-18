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Бержерак Перигор– Лион прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Бергац - Лион прогноз
Бергац Бергац
Кубок Франции 19 янв 2024, 14:45 Бергац - Лион
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- : -
Франция,
Лион Лион
Обзор Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.55
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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Представляем вниманию наших читателей прогноз на матч Бержерак Перигор– Лион, команды сыграют между собой 19 января, в рамках 1/16 Кубка Франции.

Бержерак Перигор

Через два года Бержерак будет праздновать 100 лет с момента своего основания. За время своего существования клуб ничего существенного не добивался, в высоких французских лигах не играл, а в Кубке Франции максимум доходил до четвертьфинала. Сейчас клуб играет только в четвертом по силе дивизионе, где занимает девятое место, имея отрыв от опасной зоны составляет всего один балл. Бержерак имеет в запасе 1-2 встречи при этом отставание от второго места составляет 4 очка.

Лион

Для «львов» сезон складывается провально, команда занимает только 16-ю строчку в чемпионате, а это зона переходных матчей. В последнем туре Лион уступил в гостях Гавру со счетом 1:3, прервав серию из трех побед кряду в Лиге 1. Хоть соперник и выглядит проходным, нужно играть с полной ответственностью, иначе можно стать «соавтором» большой сенсации. Подбор игроков здесь хороший, нужен психологический перелом, тогда удастся решить проблемы в чемпионате и бороться за трофей в кубке.

История очных противостояний

Клубы между собой никогда не играли, их единственный шанс встретится был как раз Кубок Франции.

Прогноз на матч Бержерак Перигор – Лион

Гости безоговорочные фавориты, учитывая плохое положение в чемпионате, Кубок Франции может стать тем турниром, за счет которого Лион может спасти сезон. Конечно, Бержерак постарается дать бой представителю элиты, хотя шансы на проход выглядят минимальными. Предлагаем рабочей здесь ставку на тотал больше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.55
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1хБет 5.00
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