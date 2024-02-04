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Бастия – Аяччо прогноз и ставки на матч 5 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Бастия - Аяччо прогноз
Бастия Бастия
Лига 2 Франция Вчера, 14:45 Бастия - Аяччо
Завершен
1 : 0
Франция, Furiani, Stade Armand Cesari
Аяччо Аяччо
Migouel Alfarela
54’
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.39
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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5 февраля свою встречу во втором французском дивизионе проведут Бастия – Аяччо прогноз на матч этих соперников читайте на страницах нашего ресурса.

Бастия

В этом сезоне Бастия играет не лучшим образом, так как занимает только 16-е место в чемпионате, опережая двоих конкурентов из зоны вылета по дополнительным показателям. Команда в последнем туре уступила аутсайдеру Валансьену со счетом 1:3, данное поражение стало третьем в четырех противостояниях. Отметим тот факт, что у Бастии есть игра в запасе, а это возможность немного оторваться от конкурентов.

Аяччо

«Медведи» идут восьмыми в чемпионате, отставание от топ-5 составляет всего два очка, но у команды есть игра в запасе, поэтому победа в этой встрече очень важна. Аяччо в последнем туре одолел на своем поле Конкарно со счетом 1:0, единственный мяч удалось забить в конце первого тайма. Данный успех позволил команде прервать неприятную серию из двух поражений. Хоть Аяччо не может похвастаться стабильностью, шансы на повышение в классе остаются.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Аяччо одержал домашнюю победу со счетом 2:0, оба мяча хозяева забили в большинстве, они имели фору в одного игрока весь второй тайм.
  • Аяччо слабо играют на выезде, 7 поражений в 11 встречах, при этом было всего две победы.
  • Бастия проиграла всего 3 матча из 11 на своем поле.

Бастия – Аяччо Прогноз

Букмекеры изначально давали соперникам идентичные шансы на успех, но потом коэффициент на успех хозяев немного упал. Ожидается сложная битва, которая может закончиться с любым исходом, так что важно реализовывать свои моменты. Мы считаем перспективной здесь ставку на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.39
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100%
1хБет 5.00
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