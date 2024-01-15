Атлетик Бильбао – Алавес прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года
За выход в четвертьфинал Кубка Испании поспорят Атлетик Бильбао и Алавес. Команды с разным успехом выступают в национальном чемпионате, но довольно часто кубковые матчи завершаются с непредсказуемым результатом. Эта встреча пройдет 16 января 2024 года.
Атлетик Бильбао
В своем последнем матче в рамках чемпионата Атлетик Бильбао играл с Реалом Сосьедад и добыл непростую победу со счетом 2:1.
Теперь же Атлетик Бильбао поспорит за путевку в четвертьфинал национального кубка с командой, которая представляет нижнюю часть турнирной таблицы.
В последних матчах Атлетика заметна тенденция к "сухим" играм. Интересно, что в четырех из пяти последних матчей Атлетик Бильбао не пропускал в свои ворота. При этом команда идет на серии из пяти побед подряд, что выглядит очень впечатляюще.
Алавес
Новичок испанского элитного дивизиона идет на 13-й строчке турнирной таблицы и пока на пять баллов опережает зону вылета. Такие результаты можно считать большим успехом, ведь в Примере всего высокая конкуренция.
В последних пяти матчах Алавес добыл две победы при двух поражениях. В матче минувшего тура чемпионата Испании команда на выезде обыграла Севилью, что стало большой неожиданностью для многих.
История противостояния
В матче первого круга чемпионата Атлетик Бильбао на выезде обыграл Алавес со счетом 2:0.
Прогноз на матч Атлетик Бильбао – Алавес
Атлетик, играющий на родном стадионе "Сан-Мамес", скорее всего, завладеет инициативой и создаст много опасности у ворот соперника. Гости, как мне кажется, смогут ответить, но вряд ли забьют гол.
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