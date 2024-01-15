Анкарагюджю – Ризеспор прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

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16 января свою встречу в рамках Кубка Турции проведут Анкарагюджю – Ризеспор прогноз на матч этих соперников читайте на страницах нашего ресурса.

Анкарагюджю

Столичный клуб играет в этом сезоне с переменным успехом, занимая 12-ю строчку в элите турецкого футбола. При таких раскладах Анкарагюджю не может себя чувствовать себя в безопасности, так как отрыв от зоны вылета составляет всего 4 очка. В последнем туре удалось одержать волевую домашнюю победу над Касымпаша со счетом 3:1. Этот успех позволил прервать серию из шести встреч без выигрышей в чемпионате. Кубок Турции может стать тем турниром, в котором команда выстрелит сильным результатом.

Ризеспор

Для Ризеспора пока что сезон складывается успешно, команда занимает высокое пятое место в Суперлиге, отставание от первого квартета составляет всего три очка. В последнем туре удалось обыграть на своем поле прямого конкурента Аданадемирспор со счетом 1:0. Если углубиться в статистику, станет понятно, что Ризеспор в хорошей форме, всего одно поражение в девяти встречах. Поскольку дела в чемпионате идут отлично, именно на этот турнир сделать ставку, чем гнаться за призрачной надеждой взять национальный кубок.

История очных противостояний

Соперники пересекались уже в этом сезоне, встреча состоялась в рамках Суперлиги и завершилась вничью, тогда Ризеспор играл в гостях, сумев сравнять только на 90+7 минуте.

Прогноз на матч Анкарагюджю – Ризеспор

Встречаются представители элиты турецкого футбола, поскольку команды примерно одного уровня, сложно предположить, кто зайдет дальше. Анкарагюджю котируется небольшим фаворитом за счет фактора своего поля. Ожидаем футбола на встречных курсах и предлагаем сделать ставку на обмен забитыми мячами.

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