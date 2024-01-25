Анчелотти решил, кто будет основным вратарем в ближайших матчах

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти принял решение, кто будет основным голкипером команды в ближайших матчах.

Как сообщает Relevo, итальянский тренер решил отдать предпочтение Андрею Лунину, который в этом месяце выходил в матчах против Барселоны (4:1) и Атлетико (2:4).

Лунин убедил Анчелотти своей игрой в последних матчах, а также тем, что пришел тренироваться на базу в Вальдебабас во вторник, когда у всей остальной команды был выходной.

В предыдущем матче Реала против Альмерии (3:2) в стартовом составе вышел Кепа Аррисабалага, но его игра не удовлетворила тренерский штаб команды.

Всего в текущем сезоне Лунин сыграл 12 матчей, пропустил 11 голов и оформил 5 клиншитов. Кепа сыграл 18 матчей: 18 пропущенных мячей и 7 клиншитов.

27 января Реал сыграет в 22-м туре Ла Лиги против Лас-Пальмаса. После этого Реал ждут матчи с Хетафе и Атлетико.