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Прогноз на матч Ювентус - Барселона 23 июля 2023 года

Прогноз на матч Ювентус - Барселона 23 июля 2023 года
Барселона Барселона
Клубные товарищеские матчи Сегодня, 22:30 Барселона - Ювентус
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Международные,
Ювентус Ювентус
Детали матча Н2Н Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.92
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В ночь на воскресенье в Санта-Кларе, Калифорния, итальянский «Ювентус» будет играть в товарищеском матче с испанской «Барселоной».

«Ювентус»

Несмотря на множество слухов, наставник команды Массимилиано Аллегри остался на своем месте и продолжает готовить футболистов к новому сезону. После санкций, введенных против итальянского клуба, “Ювентус” не смог пробиться в Лигу чемпионов.

В текущем межсезонье "старая синьора" еще не провела ни одного товарищеского матча, а первенство в Италии стартует лишь 20 августа.

«Барселона»

Команда выглядела очень уверенно на внутренней арене в прошлом сезоне, уверенно выиграв чемпиона. В новом сезоне подопечные Хави нацеленыне только на закрепление своего успеха на местной арене, но и на возвращение своего статуса одного из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Каталонцы уже провели один товарищеский матч этим летом, в котором обыграли японский "Виссел Кобе" (2:0).

Статистика и цифры

"Ювентус" сумел победить лишь в одной из последних четырех игр. Более того, в шести из последних семи матчей "Ювентуса" успешно заходила ставка "Тотал меньше 2,5 гола";

В то же время "Барселона" проиграла только 1 из последних восьми матчей с "Ювентусом", выиграв четыре раза. Сейчас у каталонцев серия без поражений в 10 матчей (6 побед + 4 ничьи);

Прогноз

Так как матч товарищеский, обе команды могут забыть об обороне и устроить настоящий праздник результативного футбола. Мы ожидаем, что в этой игре будет забито минимум три мяча.

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