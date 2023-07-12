Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.9 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

12 июля состоится полуфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором встретятся сборные Ямайки и Мексики. Встреча начнется в 20:00 по европейскому времени.

Сборная Ямайки

Эта команда довольно успешно выступила на групповом этапе турнира, где заняла второе место в своей группе. В трех матчах Ямайка набрала семь очков, ни разу не уступив соперникам.

Кроме того, в трех играх ямайцы пропустили лишь два гола, отправив в сетку ворот соперников десять забитых мячей.

На стадии плей-офф ямайцы одержали победу со счетом 1:0 над сборной Гватемалы.

Сборная Мексики

Эта команда также показала отличные результаты на групповом этапе, заняв первое место в своей группе. В трех играх групповой стадии они забили семь голов и пропустили два.

В первом раунде плей-офф они уверенно обыграли команду Коста-Рики со счетом 2:0.

Что говорят букмекеры и статистика

Согласно статистике, сборная Мексики является фаворитом матча. Сборная Ямайки не проигрывает уже четыре игры подряд, в то время как сборная Мексики потерпела одно поражение в своих пяти последних играх. Последние две очные встречи между этими командами закончились вничью.

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Прогноз на матч

Матч может оказаться достаточно результативным, ведь обе команды показывают хорошую игру как в нападении, так и в обороне. Безусловно, мексиканцы не рассматривают другого исхода, кроме как выход в финал. Мы же предлагаем поставить на исход “обе команды забьют”, на что предлагается коэффициент 1.90.

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