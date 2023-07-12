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15 июля на "Эстадио Томас Адольфо Дуко" (Буэнос-Айрес) пройдет матч 25-го тура чемпионата Аргентины, в котором "Уракан" сыграет против "Тальереса". Поединок начнется в 02:30 по европейскому времени.

"Уракан"

Команда свои немногочисленные трофеи брали в основном в середине прошлого десятилетия, в 2014-м году - кубок и Суперкубок Аргентины. В следующем розыгрыше аргентинцы дошли до финала Копы Судамерикана, правда, в итоге там проиграв. Потом были посредственные результаты, но в прошлом году "El Globo" финишировали 4-ми. Сейчас коллектив проваливается, и тренерский штаб Баттальи никак не может переломить ситуацию. Причем неудачно складываются дела и на международной арене. В группу Копы Либертадорес не пропустил "Спортинг Кристал". Потом набрали только 5 очков в квартете Копы Судамерикана. Ну, а в Примере мощно стартовали, с 12 очков в 6 первых турах. Но с середины марта взяли только 1 победу и 7 очков в 17 матчах. А в 6 крайних матчах только с "Ньюэллс Олд Бойз" взяли ничью 1-1, проиграв все остальное. Не удивительно, что сейчас клуб идет предпоследним в таблице. Вот и с "Бока Хуниорс" были 0-1.

"Тальерес" Клуб может считаться одним из открытий этого сезона. Нет, в 2021-м "Tallarines" финишировали на 3-м месте в Примеры, а в прошлом году дошли до решающего раунда Кубка Аргентины, правда, уже там проиграв. Но при этом в Примере "матадоры" упали на 13-ю позицию. Сейчас, под руководством Гандолфи, своего же бывшего футболиста и начинающего наставника, команда идет в числе лидеров. Очевидно, что "Ривер Плейт" уже не догнать, но 2-е место вполне реально. Правда, июнь закончили поражением от "Лануса", а потом разделили дома очки с "Годой-Крус". И только "Сармьенто" на выезде обыграли 1-0. Но после этого последовала нулевая ничья с "Унионом". Статистика личных встреч У "Тальереса" было 6 матчей без поражений. Но в прошлом году "Уракан" выиграл за счет единственного гола Ессе. Прогноз Букмекерские конторы отдают минимальное преимущество гостям. Хозяева откровенно слабы, но и к "Тальересу" есть вопросы - подстрахуемся форой "0" (коэффициент - 1,8).

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