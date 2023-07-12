АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Уракан - Тальерес 15 июля 2023 года

Прогноз на матч Уракан - Тальерес 15 июля 2023 года

Прогноз на матч Уракан - Тальерес 15 июля 2023 года
Уракан Уракан
Примера-дивизион Аргентина 14 июл 2023, 20:30 Уракан - Тальерес Кордова
-
- : -
Аргентина,
Тальерес Кордова Тальерес Кордова
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.8
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку

15 июля на "Эстадио Томас Адольфо Дуко" (Буэнос-Айрес) пройдет матч 25-го тура чемпионата Аргентины, в котором "Уракан" сыграет против "Тальереса". Поединок начнется в 02:30 по европейскому времени.

"Уракан"

Команда свои немногочисленные трофеи брали в основном в середине прошлого десятилетия, в 2014-м году - кубок и Суперкубок Аргентины. В следующем розыгрыше аргентинцы дошли до финала Копы Судамерикана, правда, в итоге там проиграв. Потом были посредственные результаты, но в прошлом году "El Globo" финишировали 4-ми. Сейчас коллектив проваливается, и тренерский штаб Баттальи никак не может переломить ситуацию. Причем неудачно складываются дела и на международной арене. В группу Копы Либертадорес не пропустил "Спортинг Кристал". Потом набрали только 5 очков в квартете Копы Судамерикана. Ну, а в Примере мощно стартовали, с 12 очков в 6 первых турах. Но с середины марта взяли только 1 победу и 7 очков в 17 матчах. А в 6 крайних матчах только с "Ньюэллс Олд Бойз" взяли ничью 1-1, проиграв все остальное. Не удивительно, что сейчас клуб идет предпоследним в таблице. Вот и с "Бока Хуниорс" были 0-1.

"Тальерес"

Клуб может считаться одним из открытий этого сезона. Нет, в 2021-м "Tallarines" финишировали на 3-м месте в Примеры, а в прошлом году дошли до решающего раунда Кубка Аргентины, правда, уже там проиграв. Но при этом в Примере "матадоры" упали на 13-ю позицию. Сейчас, под руководством Гандолфи, своего же бывшего футболиста и начинающего наставника, команда идет в числе лидеров. Очевидно, что "Ривер Плейт" уже не догнать, но 2-е место вполне реально. Правда, июнь закончили поражением от "Лануса", а потом разделили дома очки с "Годой-Крус". И только "Сармьенто" на выезде обыграли 1-0. Но после этого последовала нулевая ничья с "Унионом".

Статистика личных встреч

У "Тальереса" было 6 матчей без поражений. Но в прошлом году "Уракан" выиграл за счет единственного гола Ессе.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают минимальное преимущество гостям. Хозяева откровенно слабы, но и к "Тальересу" есть вопросы - подстрахуемся форой "0" (коэффициент - 1,8).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.8
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку
Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Ямайка - Мексика 12 июля 2023 года Золотой кубок КОНКАКАФ Сегодня, 22:00 Прогноз на матч Ямайка - Мексика 12 июля 2023 года Ямайка Коэф.: 1.9 Мексика Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Лос-Анджелес - Сент-Луис 13 июля 2023 года МЛС США Сегодня, 22:30 Прогноз на матч Лос-Анджелес - Сент-Луис 13 июля 2023 года Лос-Анджелес Коэф.: 1.68 St. Louis City Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Тобол - Хонка 13 июля 2023 года Лига конференций 13 июл 2023, 11:00 Прогноз на матч Тобол - Хонка 13 июля 2023 года Тобол Коэф.: 1.92 Хонка Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Пюник - Нарва 13 июля 2023 года Лига конференций 13 июл 2023, 11:00 Прогноз на матч Пюник - Нарва 13 июля 2023 года Пюник Коэф.: 2.2 Транс Нарва Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Паневежис - Милсами 13 июля 2023 года Лига конференций 13 июл 2023, 12:00 Прогноз на матч Паневежис - Милсами 13 июля 2023 года Паневежис Коэф.: 1.63 Милсами Сделать ставку 1хБет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:15 Месси рассказал, когда завершит карьеру в сборной Аргентины Новости футбола Сегодня, 15:55 "Барселона" объявила о переходе бразильского таланта Новости футбола Сегодня, 15:42 ПСЖ подписал хавбека "Бенфики", который сыграл за клуб всего один матч Новости футбола Сегодня, 15:30 Капитан "Ливерпуля" отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 15:15 Три клуба АПЛ поборются за Жоау Феликса Новости футбола Сегодня, 14:55 "Ливерпуль" может купить нападающего "Ювентуса" Новости футбола Сегодня, 14:42 "Интер" объявил об уходе легенды клуба и еще одного вратаря Новости футбола Сегодня, 14:30 Харри Кейн готов перейти только в один клуб Новости футбола Сегодня, 14:14 "Астон Вилла" купила защитника сборной Испании Новости футбола Сегодня, 14:04 "Манчестер Юнайтед" обыграл английский клуб в товарищеском матче
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ямайка - Мексика 12 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лос-Анджелес - Сент-Луис 13 июля 2023 года Футбол 13 июл 2023 Прогноз на матч Тобол - Хонка 13 июля 2023 года Футбол 13 июл 2023 Прогноз на матч Пюник - Нарва 13 июля 2023 года Футбол 13 июл 2023 Прогноз на матч Паневежис - Милсами 13 июля 2023 года Футбол 13 июл 2023 Прогноз на матч Хака - Крузейдерс 13 июля 2023 года Футбол 13 июл 2023 Прогноз на матч Торпедо Кутаиси - Сараево 13 июля 2023 года Футбол 13 июл 2023 Прогноз на матч Вадуц - Неман 13 июля 2023 года Футбол 13 июл 2023 Прогноз на матч Марибор - Биркиркара 13 июля 2023 года Футбол 13 июл 2023 Прогноз на матч Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 14 июля 2023 года