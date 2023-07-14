Прогноз на матч Университарио - Унион Комерсио 15 июля 2023 года
«Университарио» и «Унион Комерсио» сойдутся в 4-м туре перуанской Клаусуры. Встреча пройдет 15 июля и начнется в 3:00 по европейскому времени.
“Университарио Депортес Лима”
Эта команда продемонстрировала хорошую игру в первых трех матчах сезона и набрала семь очков. Сейчас она занимает третье место в турнирной таблице. В первом туре «Университарио» сыграл вничью с «Сенсьяно» (1:1), а затем одержал победы над «Альянс Атлетико» (2:0) и «Академией Кантолао» (4:1).
При этом 12 июля «Университарио» проиграл гостевой матч плей-офф Южноамериканского кубка с «Коринтиансом» со счетом 0:1. Ответная игра состоится 19 июля.
«Унион Комерсио»
В данный момент коллектив находится в нижней части таблицы. Команда провела три матча в Клаусуре, но до сих пор не смогла набрать ни одного очка.
В начале сезона «Унион» проиграл «Депортиво Мунисипаль» (1:3), «Спортинг Кристал» (0:3) и «Спорт Бойз» (0:1).
В первых трех играх “Унион Комерсио” забил всего один мяч в трех матчах. Перед четвертым туром «Унион» занимает 17-е место в таблице, где участвуют 19 клубов.
Статистика и история противостояния
Букмекеры считают «Университарио» фаворитами матча. В прошлых пяти встречах обе команды одержали по две победы. Прошла очная встреча команд завершилась победой «Унион Комерсио» со счетом 1:0.
Прогноз
В этой встрече сложно выбрать победителя, хотя букмекеры и выделяют явного фаворита. Чтобы не рисковать, лучше поставить на исход - обе команды забьют, на что предложен коэффициент 1,84.
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