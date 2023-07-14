«Университарио» и «Унион Комерсио» сойдутся в 4-м туре перуанской Клаусуры. Встреча пройдет 15 июля и начнется в 3:00 по европейскому времени.

“Университарио Депортес Лима”

Эта команда продемонстрировала хорошую игру в первых трех матчах сезона и набрала семь очков. Сейчас она занимает третье место в турнирной таблице. В первом туре «Университарио» сыграл вничью с «Сенсьяно» (1:1), а затем одержал победы над «Альянс Атлетико» (2:0) и «Академией Кантолао» (4:1).

При этом 12 июля «Университарио» проиграл гостевой матч плей-офф Южноамериканского кубка с «Коринтиансом» со счетом 0:1. Ответная игра состоится 19 июля.

«Унион Комерсио»

В данный момент коллектив находится в нижней части таблицы. Команда провела три матча в Клаусуре, но до сих пор не смогла набрать ни одного очка.

В начале сезона «Унион» проиграл «Депортиво Мунисипаль» (1:3), «Спортинг Кристал» (0:3) и «Спорт Бойз» (0:1).

В первых трех играх “Унион Комерсио” забил всего один мяч в трех матчах. Перед четвертым туром «Унион» занимает 17-е место в таблице, где участвуют 19 клубов.

Статистика и история противостояния

Букмекеры считают «Университарио» фаворитами матча. В прошлых пяти встречах обе команды одержали по две победы. Прошла очная встреча команд завершилась победой «Унион Комерсио» со счетом 1:0.

Прогноз

В этой встрече сложно выбрать победителя, хотя букмекеры и выделяют явного фаворита. Чтобы не рисковать, лучше поставить на исход - обе команды забьют, на что предложен коэффициент 1,84.