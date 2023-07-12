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Прогноз на матч Унион Санта-Фе - Платенсе 15 июля 2023 года

Прогноз на матч Унион Санта-Фе - Платенсе 15 июля 2023 года
Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе
Примера-дивизион Аргентина 15 июл 2023, 13:00 Унион Санта-Фе - Платенсе
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- : -
Аргентина,
Платенсе Платенсе
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.0
Коэф.: 1.87
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15 июля на "Эстадио 15 де Абриль" (Санта-Фе) пройдет матч 25-го тура чемпионата Аргентины, в котором "Унион Санта-Фе" сыграет против "Платенсе". Поединок начнется в 19:00 по европейскому времени.

"Унион Санта-Фе"

Команда только в 2019-м году наконец-то дебютировал на международной арене - пусть и только в рамках Копы Судамерикана. Но потом были новые неудачные сезоны, например, в прошлогоднем розыгрыше Примеры "Tatengue" закончили на 22-й позиции. Если и хотели потом, в новом цикле, прибавить, то это не получается. "Unionistas" снова идут за пределами даже 2-го десятка текущей турнирной таблицы Примеры. Жуткий отрезок, с 2-мя ничьими при 6 поражениях, с конца мая и в июне сменился беспроигрышной полосой (4 победы и 14 очков в 6 матчах). Но июль снова не складывался: 0-1 на поле "Атлетико Тукуман", матч без голов дома с "Бокой Хуниорс". C "Тальересом" снова закончили без голов - в очередной раз копилку получилось пополнить, но только 1-м очком.

"Платенсе"

Клуб в начале столетия и вовсе болтался в 3-м дивизионе страны. Постепенно получилось отвоевать позиции, и подняться в "элиту", но закрепиться там с 1-го раза не удавалось. Вернувшись по итогам "коронавирусного" сезона, "Los Calamares" дважды занимали места в конце 2-й десятки, сначала на 18-м, а потом, в прошлом году, 19-м месте. Сейчас на таком фоне есть прогресс, и достаточно заметный. В мае-июня даже было 4 победы в 6 турах Примеры. Новый календарный месяц начинался неудачно, с поражений "Лануса" и "Годой-Крус", и только "Сармьенто" обыграли за счет единственного мяча Диаса, что был забит в начале 2-го тайма. Это позволило хотя бы запрыгнуть в верхнюю часть турнирной таблицы - на данный момент коллектив идет на 14-м месте.

Статистика личных встреч

У "Платенсе" 3 победы в 4-х крайних очных поединках при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что в Санта-Фе смогут победить дома. Но и они не блещут, и гости, так что тут можно ставить на "итого забьют меньше 2,0 забитых мячей" (коэффициент - 1,87).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.0
Коэф.: 1.87
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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