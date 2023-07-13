Прогноз на матч Токио - Касима Антлерс 17 июля 2023 года
В матче 21-го тура чемпионата Японии по футболу "Токио" в столице сыграет против "Касимы". Встреча состоится 16 июля и начнется в 13:00 по европейскому времени.
“Токио”
В текущем сезоне столичная команда провела 20 матчей в Джей-лиге и набрала 26 очков, занимая 11-е место в таблице.
Недавно "Токио" сумел пробиться в в 1/8 финала Кубка Японии, однако для этого им пришлось сыграть серию пенальти против "Токио Верди".
В настоящий момент столичній коллектив не потерпел поражений в последних пяти матчах во всех турнирах. В предыдущей игре чемпионата команда сыграла вничью на выезде против "Уравы" со счетом 0:0.
“Касима Антлерс”
В отличие от соперника, "Касима" завершила свое выступление в национальном Кубке. В 1/16 финала команда проиграла в серии пенальти "Кофу".
В последних четырех матчах во всех турнирах "Касима" не смогла одержать ни одной победы.
Предыдущие две игры в Джей-лиге завершились вничью. “Касима” не смогла обыграть "Киото" (0:0) и "Хиросиму" (1:1).
Сейчас коллектив занимает шестое место в таблице чемпионата (20 матчей, 30 очков), отставая на девять баллов от топ-3.
Статистика и цифры
"Токио" считается фаворитом матча по мнению букмекеров. В последних пяти очных противостояниях соперники одержали по две победы. Прошлая игра между ними завершилась со счетом 1:1.
Прогноз
В трех из последних четырех встреч между командами успешно заходил исход "обе забьют". Думаю, что и на этот раз ситуация не изменится.
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