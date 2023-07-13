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Прогноз на матч Токио - Касима Антлерс 17 июля 2023 года

Прогноз на матч Токио - Касима Антлерс 17 июля 2023 года
ФК Токио ФК Токио
Джей-лигa Япония 16 июл 2023, 06:00 ФК Токио - Касима Антлерс
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Япония, Tokyo, Ajinomoto Stadium
Касима Антлерс Касима Антлерс
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2
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В матче 21-го тура чемпионата Японии по футболу "Токио" в столице сыграет против "Касимы". Встреча состоится 16 июля и начнется в 13:00 по европейскому времени.

“Токио”

В текущем сезоне столичная команда провела 20 матчей в Джей-лиге и набрала 26 очков, занимая 11-е место в таблице.

Недавно "Токио" сумел пробиться в в 1/8 финала Кубка Японии, однако для этого им пришлось сыграть серию пенальти против "Токио Верди".

В настоящий момент столичній коллектив не потерпел поражений в последних пяти матчах во всех турнирах. В предыдущей игре чемпионата команда сыграла вничью на выезде против "Уравы" со счетом 0:0.

“Касима Антлерс”

В отличие от соперника, "Касима" завершила свое выступление в национальном Кубке. В 1/16 финала команда проиграла в серии пенальти "Кофу".

В последних четырех матчах во всех турнирах "Касима" не смогла одержать ни одной победы.

Предыдущие две игры в Джей-лиге завершились вничью. “Касима” не смогла обыграть "Киото" (0:0) и "Хиросиму" (1:1).

Сейчас коллектив занимает шестое место в таблице чемпионата (20 матчей, 30 очков), отставая на девять баллов от топ-3.

Статистика и цифры

"Токио" считается фаворитом матча по мнению букмекеров. В последних пяти очных противостояниях соперники одержали по две победы. Прошлая игра между ними завершилась со счетом 1:1.

Прогноз

В трех из последних четырех встреч между командами успешно заходил исход "обе забьют". Думаю, что и на этот раз ситуация не изменится.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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