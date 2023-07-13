Прогноз на матч Победа Круз Азул Коэф.: 2.4 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

Тихуана и Крус Асуль встретятся в очном противостоянии в 3-м туре мексиканской Апертуры. Матч состоится 15 июля 2023 года и начнется в 06:10 по европейскому времени.

Тихуана

Эта команда не лучшим образом стартовала в новом розыгрыше Апертуры. После двух стартовых туров она занимает 14-е место в турнирной таблице.

В первом туре Тихуана сыграла вничью с Пумасом со счетом 2:2, а во втором туре проиграла Некаксе со счетом 0:1.

Крус Асуль

Этот коллектив также пребывает не в лучших кондициях. Команда занимает последнее место в таблице после двух туров. В первом туре Крус Асуль проиграл Атласу со счетом 0:2, а во втором туре сыграл вничью с Толукой со счетом 0:0.

Таким образом, Крус Асуль пока не забил ни одного мяча в новом чемпионате страны.

Статистика и история противостояния

Букмекеры называют Тихуану фаворитом предстоящего поединка. Команда играет на своем поле и имеет более опытный состав. Однако Крус Асуль в последних пяти очных встречах с Тихуана одержал две победы. Последняя очная встреча завершилась со счетом 1:1.

Прогноз на матч

Я считаю, что Крус Асуль сможет добиться успеха в этом матче. Команда находится под руководством амбициозного главного тренера, который успел внести некоторые изменения в игру, и результаты уже видны.

Скорее всего, матч будет результативным. Обе команды имеют хорошие атакующие возможности. Я думаю, что Крус Асуль сможет забить первым и одержит победу. Предлагаю поставить на победу хозяев поля.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram