Прогноз на матч Тихуана - Крус Асуль 15 июля 2023 года
Тихуана и Крус Асуль встретятся в очном противостоянии в 3-м туре мексиканской Апертуры. Матч состоится 15 июля 2023 года и начнется в 06:10 по европейскому времени.
Тихуана
Эта команда не лучшим образом стартовала в новом розыгрыше Апертуры. После двух стартовых туров она занимает 14-е место в турнирной таблице.
В первом туре Тихуана сыграла вничью с Пумасом со счетом 2:2, а во втором туре проиграла Некаксе со счетом 0:1.
Крус Асуль
Этот коллектив также пребывает не в лучших кондициях. Команда занимает последнее место в таблице после двух туров. В первом туре Крус Асуль проиграл Атласу со счетом 0:2, а во втором туре сыграл вничью с Толукой со счетом 0:0.
Таким образом, Крус Асуль пока не забил ни одного мяча в новом чемпионате страны.
Статистика и история противостояния
Букмекеры называют Тихуану фаворитом предстоящего поединка. Команда играет на своем поле и имеет более опытный состав. Однако Крус Асуль в последних пяти очных встречах с Тихуана одержал две победы. Последняя очная встреча завершилась со счетом 1:1.
Прогноз на матч
Я считаю, что Крус Асуль сможет добиться успеха в этом матче. Команда находится под руководством амбициозного главного тренера, который успел внести некоторые изменения в игру, и результаты уже видны.
Скорее всего, матч будет результативным. Обе команды имеют хорошие атакующие возможности. Я думаю, что Крус Асуль сможет забить первым и одержит победу. Предлагаю поставить на победу хозяев поля.
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