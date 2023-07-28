Прогноз на матч Стабек - Мольде 29 июля 2023 года
В субботу, 29 июля, состоится матч чемпионата Норвегии, в котором сыграют “Стабек” и “Мольде”.
“Стабек”
Хозяева поля в данный момент занимают двенадцатое место в чемпионате своей страны. После 15-ти туров команда набрала 16 очков и в целом провально выглядит в этом сезоне. От зоны вылета ее отделяет лишь пять баллов.
В последних семи турах “Стабек” лишь два раза сыграл вничью, проиграв остальные встречи.
“Мольде”
Эта команда преследует противоположные цели в текущем сезоне. Сейчас коллектив занимает четвертое место и борется за попадание в топ-3, что даст право на игру в еврокубках в новом сезоне.
В пяти последних матчах национального первенствау “Мольде” четыре победы и одна ничья. В предыдущем матче команда уничтожила “Сарпсборг-08” со счетом 5:1.
История и статистика
В двадцати девяти встречах между этими командами "Мольде" выиграл 15 раз, в то время как "Стабек" одержал девять побед.
В последнем очном противостоянии "Стабек" выиграл со счетом 3:2, а в последний раз "Мольде" побеждал своих соперников по следующему матчу в ноябре 2021 года.
В то же время “Стабек” довольно неуверенно играет против “Мольде” на своем стадионе. Последний раз хозяева побеждали в 2018 году.
Прогноз на матч
Текущая ситуация и форма команда говорит о том, что “Мольде” является очевидным фаворитом, такого же мнения придерживаются и букмекеры. Предлагаем поставить на другой исход - тотал матча больше 2,5.
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