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Прогноз на матч Стабек - Мольде 29 июля 2023 года

Прогноз на матч Стабек - Мольде 29 июля 2023 года
Стабек Стабек
Элитсерия Норвегия 29 июл 2023, 12:00 Стабек - Мольде
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Норвегия, Bekkestua, Nadderud Stadion
Мольде Мольде
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.61
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В субботу, 29 июля, состоится матч чемпионата Норвегии, в котором сыграют “Стабек” и “Мольде”.

“Стабек”

Хозяева поля в данный момент занимают двенадцатое место в чемпионате своей страны. После 15-ти туров команда набрала 16 очков и в целом провально выглядит в этом сезоне. От зоны вылета ее отделяет лишь пять баллов.

В последних семи турах “Стабек” лишь два раза сыграл вничью, проиграв остальные встречи.

“Мольде”

Эта команда преследует противоположные цели в текущем сезоне. Сейчас коллектив занимает четвертое место и борется за попадание в топ-3, что даст право на игру в еврокубках в новом сезоне.

В пяти последних матчах национального первенствау “Мольде” четыре победы и одна ничья. В предыдущем матче команда уничтожила “Сарпсборг-08” со счетом 5:1.

История и статистика

В двадцати девяти встречах между этими командами "Мольде" выиграл 15 раз, в то время как "Стабек" одержал девять побед.

В последнем очном противостоянии "Стабек" выиграл со счетом 3:2, а в последний раз "Мольде" побеждал своих соперников по следующему матчу в ноябре 2021 года.

В то же время “Стабек” довольно неуверенно играет против “Мольде” на своем стадионе. Последний раз хозяева побеждали в 2018 году.

Прогноз на матч

Текущая ситуация и форма команда говорит о том, что “Мольде” является очевидным фаворитом, такого же мнения придерживаются и букмекеры. Предлагаем поставить на другой исход - тотал матча больше 2,5.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.61
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