Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.53 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

18 июля состоится ответный матч квалификации Лиги чемпионов между командами "Шериф" и "Фарул" Констанца.

В первой встрече румынская команда добыла минимальную победу со счетом 1:0.

"Шериф"

Поражение чемпиона Молдовы в первом матче заметно усложнило его задачу по выходу в следующий этап квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

На внутренней арене у тираспольского клуба дела идут идеально – команда без проблем выиграла чемпионат и готовится к новому сезону.

"Фарул"

Победа в первом матче была неожиданной для многих. Румыны после минимального превосходства над соперником сохраняют неплохие шансы на выход в следующий тур отборочных соревнований Лиги чемпионов.

Отметим, что “Фарул” является чемпионом Румынии, а новое первенство страны еще не началось.

Статистика

На победу "Шерифа" букмекеры установили коэффициент 1.85, считая команду фаворитом предстоящего матча. В то же время на победу "Фарула" установлена котировка 4.55.

"Шериф" не проигрывал в девяти последних матчах на своем поле, а "Фарул" не выигрывал в трех из пяти последних гостевых матчей. Кроме того, "Шериф" оставлял свои ворота на замке в трех предыдущих домашних матчах.

Между собой команды сыграли лишь один матч и он состоялся на прошлой неделе.

Прогноз на матч

Очевидно, что гости едут в Молдову отстаивать результат первого матча. Скоре всего, они будут действовать от обороны, чтобы сохранить преимущество. Предлагаем поставить на исход ТМ(2,5) голов с котировкой 1.53.

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