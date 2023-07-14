Прогноз на матч Сентраль Кордова - Индепендьенте 17 июля 2023 года
17 июля на "Эстадио Унико Мадре де Сьюдадес" (Сантьяго дель Эстеро) пройдет матч 25-го тура чемпионата Аргентины, в котором "Сентраль Кордова" сыграет против "Индепендьенте". Поединок начнется в 02:30 по европейскому времени.
"Сентраль Кордова"
Команда еще совсем недавно играла на уровне 3-го дивизиона страны. А в Примере ее не было почти пол века подряд! Прошлый сезон там "железнодорожники" смогли закончить среди середняков розыгрыша, на 16-й итоговой позиции. Примерно на таком же уровне получается держаться и сейчас. Но при этом стоит отметить, что, при всей своей нестабильности, сейчас клуб набрал неплохую форму и выдал беспроигрышную серию из6 матчей кряду- пара побед (дома по 2-0 с "Ураканом" и "Ньюэллс Олд Бойз") при 4-х ничьих. Но потом была поездка к "Росарио Сентраль" и поражение уже там 0-2.
"Индепендьенте"
Клуб в целом в разы статуснее своего соперника. Он 14 раз становился чемпионом страны. И относительно недавно, в 2017-м, пополнял свою широкую коллекцию трофеев еще и успехом в Копе Судамерикана. Но это все история, а нынешняя реальность в том, что снова "красные дьяволы" болтаются в середине турнирной таблицы. Прошлогодняя Примера принесла им 14-е место. Сейчас, меняя наставников, команда из Авельянеды и вовсе идет за пределами топ-20. Но на финише хотя бы пытаются прибавить, отодвинуться от дна таблицы. У "Сармьенто" с "Ураканом" и вовсе получилось выиграть "сухо" (2-0 и 1-0 соответственно). Да и в Ла-Плате только на 5-й добавленной минуте к матчу упустили победу - все закончилось 1-1. Но, как и следующий соперник, потом последовало поражение, причем тоже со счетом 0-2 - так уступили "Ньюэллс Олд Бойз".
Статистика личных встреч
Вот уже четырежды "Сентраль Кордова" в матчах против "Индепендьенте" чередует победы и ничьи. В том числе в октбре прошлого года он выиграл 2-1 на выезде.
Прогноз
Букмекерские конторы считают, что больше шансов на победу у "Сентраль Кордовы", которая еще и играет дома. Она действительно имеет козыри, но подстрахуемся, взяв фору "0" (коэффициент - 1,65).
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