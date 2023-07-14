"Индепендьенте"

Клуб в целом в разы статуснее своего соперника. Он 14 раз становился чемпионом страны. И относительно недавно, в 2017-м, пополнял свою широкую коллекцию трофеев еще и успехом в Копе Судамерикана. Но это все история, а нынешняя реальность в том, что снова "красные дьяволы" болтаются в середине турнирной таблицы. Прошлогодняя Примера принесла им 14-е место. Сейчас, меняя наставников, команда из Авельянеды и вовсе идет за пределами топ-20. Но на финише хотя бы пытаются прибавить, отодвинуться от дна таблицы. У "Сармьенто" с "Ураканом" и вовсе получилось выиграть "сухо" (2-0 и 1-0 соответственно). Да и в Ла-Плате только на 5-й добавленной минуте к матчу упустили победу - все закончилось 1-1. Но, как и следующий соперник, потом последовало поражение, причем тоже со счетом 0-2 - так уступили "Ньюэллс Олд Бойз".

Статистика личных встреч

Вот уже четырежды "Сентраль Кордова" в матчах против "Индепендьенте" чередует победы и ничьи. В том числе в октбре прошлого года он выиграл 2-1 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что больше шансов на победу у "Сентраль Кордовы", которая еще и играет дома. Она действительно имеет козыри, но подстрахуемся, взяв фору "0" (коэффициент - 1,65).