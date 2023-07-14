Прогноз на матч Сент-Луис - Интер Майами 16 июля 2023 года
16 июля состоится матч регулярного первенства МЛС «Сент-Луис» - «Интер Майами», от которого многие ожидают увидеть яркий и голевой спектакль.
«Сент-Луис»
Уже в своем первом сезоне эта команда довольно ярко проявила себя в элитном дивизионе американского чемпионата. Сейчас они лидируют в Западной Конференции и демонстрируют агрессивный и результативный стиль игры.
В 22 двух матчах на счету команды 40 забитых голов и 27 пропущенных.
«Интер Майами»
Один из главных неудачников сезона в данный момент идет на серии из трех ничьих после семи поражений подряд.
Как и прежде, команда из американского курортного штата замыкают турнирную таблицу Востока, но все еще сохраняют надежды на плей-офф. Клуб активно работает на трансферном рынке, и фанаты с нетерпением ждут дебюта звездного аргентинского футболиста Лео Месси.
Статистика и история противостояния
Согласно ожиданиям букмекеров, «Сент-Луис» является фаворитом матча. Ставки на победу этой команды оцениваются коэффициентом 1.59, а на «Интер Майами» можно поставить за 5.40. Ничья оценивается котировкой 4.40.
В последних 5 матчах «Сент-Луис» забивает в среднем 1.2 за матч. в то время как «Интер Майами» пропускает в среднем 2.4 за матч.
В предыдущем товарищеском поединке между командами «Сент-Луис» победил со счетом 4:0. В последних пяти очных противостояниях был пробит общий тотал. Средний тотал матчей хозяев составляет 3 гола, а в матчах с участием «Майами» - 2.6.
Прогноз на матч
Мы ожидаем открытую игру и много опасных моментов с обеих сторон. Предлагаем поставить на исход тотал матча больше 2.5.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram