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Прогноз на матч Сент-Луис - Интер Майами 16 июля 2023 года

Прогноз на матч Сент-Луис - Интер Майами 16 июля 2023 года
St. Louis City St. Louis City
МЛС США 15 июл 2023, 20:30 St. Louis City - Интер Майами
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- : -
США, Citypark
Интер Майами Интер Майами
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.6
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16 июля состоится матч регулярного первенства МЛС «Сент-Луис» - «Интер Майами», от которого многие ожидают увидеть яркий и голевой спектакль.

«Сент-Луис»

Уже в своем первом сезоне эта команда довольно ярко проявила себя в элитном дивизионе американского чемпионата. Сейчас они лидируют в Западной Конференции и демонстрируют агрессивный и результативный стиль игры.

В 22 двух матчах на счету команды 40 забитых голов и 27 пропущенных.

«Интер Майами»

Один из главных неудачников сезона в данный момент идет на серии из трех ничьих после семи поражений подряд.

Как и прежде, команда из американского курортного штата замыкают турнирную таблицу Востока, но все еще сохраняют надежды на плей-офф. Клуб активно работает на трансферном рынке, и фанаты с нетерпением ждут дебюта звездного аргентинского футболиста Лео Месси.

Статистика и история противостояния

Согласно ожиданиям букмекеров, «Сент-Луис» является фаворитом матча. Ставки на победу этой команды оцениваются коэффициентом 1.59, а на «Интер Майами» можно поставить за 5.40. Ничья оценивается котировкой 4.40.

В последних 5 матчах «Сент-Луис» забивает в среднем 1.2 за матч. в то время как «Интер Майами» пропускает в среднем 2.4 за матч.

В предыдущем товарищеском поединке между командами «Сент-Луис» победил со счетом 4:0. В последних пяти очных противостояниях был пробит общий тотал. Средний тотал матчей хозяев составляет 3 гола, а в матчах с участием «Майами» - 2.6.

Прогноз на матч

Мы ожидаем открытую игру и много опасных моментов с обеих сторон. Предлагаем поставить на исход тотал матча больше 2.5.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.6
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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