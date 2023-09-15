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Прогноз на матч Селтик — Данди 16 сентября 2023 года

Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Прогноз на матч Селтик — Данди 16 сентября 2023 года
Селтик Селтик
Премьер-лига Шотландия 16 сен 2023, 10:00 Селтик - Данди
-
- : -
Шотландия, Glasgow, Celtic Park
Данди Данди
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.23
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Вечером 16 сентября 2023 года в 16:00 по среднеевропейскому времени в рамках пятого тура чемпионата Шотландии на поле столичного стадиона «Селтик Парк» действующий чемпион будет принимать достаточно скромный, по меркам местного футбола, футболный клуб Данди. Безоговорочным фаворитом будут хозяева, которые могут занести себе в актив начало нынешнего сезона. А гостей будет ждать настоящий экзамен.

Селтик

Кельты в новый сезон вошли уверенно, команда постепенно добавляет. Роджерс старается вывести своих парней на пик формы перед самым стартом Лиги Чемпионов. Всего через несколько дней после завтрашней игры Селтик отправится в Роттердам на матч Лиги Чемпионов против Фейенорда. Вполне возможно, что чемпионы Шотландии поберегут своих лидеров в матче против Данди, и попытаются добыть результат резервным составом. В любом случае, хозяева уверенно должны побеждать.

Селтик лидирует в чемпионате, а уверенности им добавляет недавняя победа над главным конкурентом. Команда находится в хорошей форме и вселяет оптимизм.

Данди

Данди новичок высшего дивизиона. Команда достаточно уверенно выиграла чемпионшип в прошлом сезоне, а в этом неплохо стартовала в Премьершипе. Проиграли лишь один раз, правда победа пока тоже одна. Зато забивают парни исправно — Данди ни разу в этом сезоне не покидал поле без забитого мяча.

60 лет назад Данди даже становился чемпионом Шотландии (единственный раз в своей истории) и добирался до полуфинала Лиги Чемпионов. Сейчас же это маленький клуб, который зачастую проводит сезон в борьбе за выживание.

Интересные факты о матче и статистика личных встреч

Селтик очень давно никто не может обыграть на его поле. Безусловно помогает поддержка родных трибун. Данди в этом чемпионате навыезде еще не побеждал. Если заглянуть в статистику личных встреч, для гостей приятного там мало. Селтик имеет внушительное преимущество, игры часто заканчиваются разгромом. В последних трех матчах было забито не менее пяти голов.

Если интересно когда Данди брал 3 очка в матче против Селтика, то это был далекий 2001 год.

Прогноз на матч

В том, что хозяева добьются победы сомнений нет. Забитых мячей тоже должно быть достаточно. Поэтому рискну и поставлю на обе забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.23
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