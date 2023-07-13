Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

“Сантос Лагуна” и “Атлас” встретятся в третьем туре чемпионата Мексики. Встреча состоится 13 июля и начнется в 21:05 по европейскому времени.

"Сантос Лагуна"

У этой команды пока неоднозначные результаты в Апертуре. Свой первый домашний матч в национальном первенстве в новом сезоне они проиграли «Керетаро» (0:2). Позже они в непростом поединке обыграли на выезде «Пуэблу» со счетом 3:2, дважды проигрывая по ходу матча.

В настоящее время Сантос Лагуна занимает девятое место в таблице чемпионата Мексики.

“Атлас”

В настоящее время команда занимает восьмое место в таблице чемпионата Мексики. В двух матчах этого сезона они набрали три очка. Сперва они обыграли на домашней арене “Круз Азул” со счетом 2:0, при помощи голов Эдуардо Агирре и Альдо Роча, а во втором матче они потерпели поражение от «Монтеррея» со счетом 0:1, пропустив единственный гол уже на 12-й минуте.

Статистика и цифры

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча хозяев поля. В последних пяти встречах каждая из сегодняшних соперников одержала лишь по одной победе. Предыдущая игра между ними закончилась вничью 2:2.

Прогноз на матч

В этом матче трудно назвать явного фаворита, и как мне кажется, что встреча завершится вничью, ведь команды одинаково нестабильно начали новый сезон. При этом результативность команд оставляет надежды на то, что они смогут отличиться хотя бы по разу в ворота друг друга. Предлагаем поставить на исход – “обе команды забьют”, на что букмекеры предлагают коэффициент 1,80.

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