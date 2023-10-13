Прогноз на матч Польша — Молдова 15 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2ю5 Коэф.: 1.71 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Польши и Молдовы. Матч состоится на Национальном стадионе Народовый в Варшаве в воскресенье, 15 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Польша

Команда неплохо играла в прошлом году при Михневиче. Чеслав дебютировал, выиграв плей-офф отбора на Чемпионат Мира, после чего его подопечные неплохо показывали себя в Лиге Наций. Наконец, в Катаре получилось выйти из группы. Но после поражения в 1/8 финала от французов, действующих обладателей титула и будущими серебряными призерами, с Михневичем расстались. «Кадру» поручили опытному и довольно успешному специалисту Фернанду Сантушу, которого уже уволили за неудовлетворительные результаты.

В итоге поляки пока на втором месте в группе, а потеря очков в любом из оставшихся матчей, почти наверняка оставит команду за бортом Чемпионата Европы.

Молдова

В 2022-м молдоване смогли выиграть четыре матча Лиге Наций, выиграв свою группу - правда, до этого было падение в дивизион D. Более того, в отборе у подопечных Сергея Клещенко получилось выиграть впервые отборочный матч после квалификации на мундиаль-2014. Причем получилось эпично: пропустив дважды дома до перерыва от поляков, во втором тайме забили 3 мяча, оформив победный камбэк.

Как бы не закончился этот отборочный цикл, Молдова сможет занести его себе в актив. Команда и так прыгнула уже выше головы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Поляки имеют действующую серию из четырех домашних побед. Кроме того, в этих матчах команда не пропускала.

Молдова уступила лишь в одном матче из последних шести.

Между собой команды провели семь поединков, в которых поляки проиграли лишь раз, а забивали во всех семи.

Прогноз

Учитывая разницу в классе и то, что права на ошибку у хозяев нет, считаю, что они должны побеждать в этом поединке с комфортным счетом. Моя ставка — Тотал Больше 2.5.

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