Фарерские острова

Команда представляет не самостоятельное государство, а отдаленные острова с северной Атлантики. Понятно, что потенциал скромен, и все, что могут записать себе "овцеводы", это подъем со 2-й попытки с дивизиона D Лиги Наций - выиграли группу, после чего в прошлом году удержались на более высоком уровне. Но в традиционных отборах фарерцы радуются даже отдельным победам. Сейчас, в 2023-м году, пока что такого успеха нет. С Молдовой на выезде взяли ничью, 1-1, после чего проиграли как Северной Македонии в товарищеском поединке, так и, летом, в отборе, не только Чехии, но и Албании - оба раза по 1-3, причем эти матчи были "домашними" для Хокана Эриксона и его подопечных.

Статистика личных встреч

В 2004-м и 2006-м году стороны играли в товарищеском формате. Тогда были уверенные победы поляков, 6-0 и 4-0.

Прогноз

Букмекеры считают, что тут у гостей не будет никаких шансов даже на ничью. Левандовски и компании нужен реванш за неудачи в прошлых турах - ставим на их победу тут при форе "-2,0 забитых голов" (коэффициент - 1,68).