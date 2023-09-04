Прогноз на матч Польша - Фарерские острова 7 сентября 2023 года
7 сентября на "Национальный стадион" (Варшава) пройдет матч 5-го тура отбора на Евро-2024, в котором Польша встретится с Фарерскими островами. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.
Польша
Сборная смогла пробиться на чемпионат мира (впрочем, стыки стали на порядок проще после дисквалификации первого противника, россиян). И уже в Катаре "кадра" выступила достойно, выйдя из группы, и проиграв в 1/8 финала 1-3 будущему финалисту, Франции. Тем не менее, Чеслава Михневича сняли с должности, сделав тренером Фернанду Сантуша. Португалец провалил свой дебют на новом месте: проиграли в марте 1-3 в Чехии. Потом, казалось, получилось ожить. Через 3 дня получилось обыграть Албанию, а лето начали с 1-0 против Германии, пусть и в товарищеском поединке. Но потом грянула откровенная сенсация. Левандовски и компания, поведя с молдаванами в 2 мяча, ухитрились получить во втором тайме трижды, позорно проиграв аутсайдеру группы.
Фарерские острова
Команда представляет не самостоятельное государство, а отдаленные острова с северной Атлантики. Понятно, что потенциал скромен, и все, что могут записать себе "овцеводы", это подъем со 2-й попытки с дивизиона D Лиги Наций - выиграли группу, после чего в прошлом году удержались на более высоком уровне. Но в традиционных отборах фарерцы радуются даже отдельным победам. Сейчас, в 2023-м году, пока что такого успеха нет. С Молдовой на выезде взяли ничью, 1-1, после чего проиграли как Северной Македонии в товарищеском поединке, так и, летом, в отборе, не только Чехии, но и Албании - оба раза по 1-3, причем эти матчи были "домашними" для Хокана Эриксона и его подопечных.
Статистика личных встреч
В 2004-м и 2006-м году стороны играли в товарищеском формате. Тогда были уверенные победы поляков, 6-0 и 4-0.
Прогноз
Букмекеры считают, что тут у гостей не будет никаких шансов даже на ничью. Левандовски и компании нужен реванш за неудачи в прошлых турах - ставим на их победу тут при форе "-2,0 забитых голов" (коэффициент - 1,68).
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