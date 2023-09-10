Прогноз на матч П2(-1) Коэф.: 1.6 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

13 сентября на "Эстадио Насьональ де Лима" (Лима) пройдет матч2-го тура квалификации на чемпионат мира-2026 в регионе КОНМЕБОЛ, в котором Перу встретится с Бразилией. Старт поединка запланирован на 04:00 по европейскому времени.

Перу

Сборная совершила прорыв пол десятка лет назад. То поколение, Герреро с Фарфаном, подарило возвращение на чемпионат мира. Достаточно сказать, что до 2018-го туда пробивались в предыдущий раз аж в 1982-м. Симпатично смотревшиеся, хотя и не вышедшие тогда из группы "инки" и следующую квалификацию провели на том же уровне, закончив пятыми и отправившись в стыковые поединки. Против них сыграл регламент: единственный матч с Австралией был выездным, и, сыграв 0-0 в основное и дополнительное время, южноамериканцы дрогнули в серии пенальти. Новый цикл сборная играла на поле Парагвая. И подопечные Рейносо там вполне прагматично зафиксировали нулевую ничью, отбиваясь, особенно весь второй тайм, после удаления Адвинкулы.

Бразилия Команда начинает новый цикл в достаточно непростой атмосфере. Изначально было принято неординарное решение подождать до 2024-го года Анчелотти - пока что обязанности главного тренера выполняет Фернандо Диниз, что не прервал работу и в клубе, "Флуминенсе". Карло прибудет только после следующего Копа Америка, примерно через год. Кроме того, шли дискуссии, вызывать ли Неймара, что уже в Саудовской Аравии, а уж Антони просто пришлось оперативно исключать. Впрочем, все равно обойма, как для задачи пройти квалификацию, достаточно мощна. Стартом был прием Боливии. И с ней комфортно разобрались, выиграв 5-1 при дублях Родриго и Неймара. Статистика личных встреч 7 из 8 крайних очных поединка, в том числе вот уже четырежды кряду, выигрывала, конечно же, Бразилия. Но в 2019-м перуанцы сотворили сенсацию, оформив триумфальные для себя 1-0 в "товарняке", что прошел в Лос-Анджелесе. Прогноз Букмекеры не ждут интриги в этой паре, вопрос в том, насколько уверенно выиграет фаворит. Ограничимся ставкой на Бразилию при форе "-1 гол" (коэффициент - 1,6).

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram