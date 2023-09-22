EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Пари Сен-Жермен - Марсель 24 сентября 2023 года

Прогноз на матч Пари Сен-Жермен - Марсель 24 сентября 2023 года

Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Прогноз на матч Пари Сен-Жермен - Марсель 24 сентября 2023 года
ПСЖ ПСЖ
Лига 1 Франция 24 сен 2023, 14:45 ПСЖ - Марсель
-
- : -
Франция, Paris, Парк де Пренс
Марсель Марсель
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа ПСЖ
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В воскресенье, 24 сентября, состоится одно из главных дерби французского сезона: ПСЖ встретится с Марселем. Матч начнется в 20:45 по среднеевропейскому времени.

Пари Сен-Жермен

Во время летнего межсезонья действующий чемпион Франции пережил очередную смену главного тренера. Боссов парижан не удовлетворила очередной триумф в Лиге 1 и новый провал в Лиге чемпионов: в клубе хотели наконец-то добиться успеха в еврокубке, чего вновь не произошло. К тому же опытный специалист, похоже, не справился с управлением звездами: Мбаппе, Месси и Неймаром. В итоге еще до завершения прошлого чемпионата стало известно, что на Парк-де-Пренс будет новый рулевой.

Луису Энрике достался непростой коллектив. Во-первых, Париж покинул Лео Месси, Неймар и Серхио Рамос - пускай лишь первого из них можно назвать лидером, но вся тройка с огромным опытом игр в том числе в решающих стадиях крупных турниров. Поэтому уже без них ПСЖ начал строительство новой команды: с Коло-Муани, Барколя, Рамушем, Усманом Дембеле и остальными.

Пока процесс двигается тяжело: ПСЖ в пяти матчах набрал лишь восемь очков, сыграл вничью со скромными Лорьяном и Тулузой, а в прошлом туре сенсационно проиграл Ницце. Немного реабилитироваться за неудачи во внутреннем чемпионате удалось в Лиге чемпионов: во вторник команда Энрике спокойно обыграла Боруссию Дортмунд 2:0.

Марсель

Во время межсезонья ротация на тренерском мостике также произошла и в Олимпике: Игорь Тудор покинул пост, вместо него команду принял Марселино Тораль. Впрочем, испанцу долго продержаться на должности не удалось: под его руководством Марсель вылетел из квалификации Лиги чемпионов, а в Лиге 1 фокейцы трижды сыграли вничью в пяти матчах.

Ультрас команды высказались против испанского специалиста, поэтому в целях безопастности менеджмент клуба решил расстаться с главным тренером: теперь вакантную должность занимает Жак Абардонадо.

Для 45-летнего специалиста это первый опыт самостоятельной работы, но со структурой клуба он знаком хорошо: ранее Абардонадо тренировал команды Марсель U19, Марсель B, а также работал ассистентом тренера в главной команде. В своей первой игре Олимпик под руководством тренера-дебютанта сыграл вничью с Аяксом в Лиге Европы 3:3.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Противостояние ПСЖ и Марселя - это главное дерби Франции. Впрочем, фаворит в этих противостояниях зачастую известен. В прошлом сезоне Париж выиграл дома 2:1, затем сенсационно вылетел от Олимпика из кубка Франции, но указал на место конкуренту во втором круге, когда выиграл на Велодроме 3:0. За последние тринадцать лет ПСЖ только раз проигрывал на своём поле Марселю: в 2020-м столичный коллектив уступил 0:1. ПОбед же за это время было пятнадцать.

Прогноз

Пока трудно сказать, чего ожидать от Марселя при новом главном тренере. 3:3 с Аяксом, когда удалось отыграться с 0:2 и 2:3 показывают, что характер у команды есть, но хватит ли его одного для борьбы с действующим чемпионом? Сомневаюсь. ПСЖ затратил значительно меньше усилий на игру с Дортмундом, к тому же, у него было на два дня отдыха больше. Поэтому - победа хозяев выглядит очевидным вариантом.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа ПСЖ
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Салернитана - Фрозиноне 22 сентября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 12:30 Прогноз на матч Салернитана - Фрозиноне 22 сентября 2023 года Салернитана Коэф.: 1.58 Фросиноне Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Люнгбю - Вайле 22 сентября 2023 года Суперлига Дания Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Люнгбю - Вайле 22 сентября 2023 года Люнгбю Коэф.: 1.83 Вейле Сделать ставку 1xBet
Прогноз на матч Аль-Наср - Аль-Ахли 22 сентября 2023 года Про-лига Саудовская Аравия Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Аль-Наср - Аль-Ахли 22 сентября 2023 года Аль-Наср Коэф.: 1.57 Аль-Ахли Джедда Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Штутгарт - Дармштадт 22 сентября 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 14:30 Прогноз на матч Штутгарт - Дармштадт 22 сентября 2023 года Штутгарт Коэф.: 1.616 СК Дармштадт Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Лечче - Дженоа 22 сентября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Лечче - Дженоа 22 сентября 2023 года Лечче Коэф.: 1.71 Дженоа Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:31 Месси может не сыграть в финале U.S. Open Cup Новости футбола Сегодня, 09:52 Беллингем пропустил тренировку перед матчем с Атлетико Новости футбола Сегодня, 08:30 Шеффилд Юнайтед сообщил о смерти 27-летней футболистки Новости футбола Сегодня, 08:00 Арсенал сообщил о продлении контракта с капитаном команды Новости футбола Сегодня, 07:00 Тренер Брайтона расхвалил команду после поражения в Лиге Европы Новости футбола Сегодня, 06:41 Месси рассказал, где хранятся его "Золотые мячи" Новости футбола Сегодня, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 04:54 Ливерпуль нашел замену Салаху Новости футбола Сегодня, 04:30 Гарри Кейн назвал двух игроков Баварии, которые его удивили Новости футбола Сегодня, 04:00 Оливер Кан может получить работу в Саудовской Аравии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Салернитана - Фрозиноне 22 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Люнгбю - Вайле 22 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аль-Наср - Аль-Ахли 22 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Штутгарт - Дармштадт 22 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лечче - Дженоа 22 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бирмингем - КПР 22 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Монако - Ницца 22 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Алавес - Атлетик 22 сентября 2023 года Футбол 23 сен 2023 Прогноз на матч Ливингстон - Селтик 22 сентября 2023 года Футбол 23 сен 2023 Прогноз на матч Милан - Верона 23 сентября 2023 года