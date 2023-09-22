Прогноз на матч Победа ПСЖ Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В воскресенье, 24 сентября, состоится одно из главных дерби французского сезона: ПСЖ встретится с Марселем. Матч начнется в 20:45 по среднеевропейскому времени.

Пари Сен-Жермен

Во время летнего межсезонья действующий чемпион Франции пережил очередную смену главного тренера. Боссов парижан не удовлетворила очередной триумф в Лиге 1 и новый провал в Лиге чемпионов: в клубе хотели наконец-то добиться успеха в еврокубке, чего вновь не произошло. К тому же опытный специалист, похоже, не справился с управлением звездами: Мбаппе, Месси и Неймаром. В итоге еще до завершения прошлого чемпионата стало известно, что на Парк-де-Пренс будет новый рулевой.

Луису Энрике достался непростой коллектив. Во-первых, Париж покинул Лео Месси, Неймар и Серхио Рамос - пускай лишь первого из них можно назвать лидером, но вся тройка с огромным опытом игр в том числе в решающих стадиях крупных турниров. Поэтому уже без них ПСЖ начал строительство новой команды: с Коло-Муани, Барколя, Рамушем, Усманом Дембеле и остальными.

Пока процесс двигается тяжело: ПСЖ в пяти матчах набрал лишь восемь очков, сыграл вничью со скромными Лорьяном и Тулузой, а в прошлом туре сенсационно проиграл Ницце. Немного реабилитироваться за неудачи во внутреннем чемпионате удалось в Лиге чемпионов: во вторник команда Энрике спокойно обыграла Боруссию Дортмунд 2:0.

Марсель

Во время межсезонья ротация на тренерском мостике также произошла и в Олимпике: Игорь Тудор покинул пост, вместо него команду принял Марселино Тораль. Впрочем, испанцу долго продержаться на должности не удалось: под его руководством Марсель вылетел из квалификации Лиги чемпионов, а в Лиге 1 фокейцы трижды сыграли вничью в пяти матчах.

Ультрас команды высказались против испанского специалиста, поэтому в целях безопастности менеджмент клуба решил расстаться с главным тренером: теперь вакантную должность занимает Жак Абардонадо.

Для 45-летнего специалиста это первый опыт самостоятельной работы, но со структурой клуба он знаком хорошо: ранее Абардонадо тренировал команды Марсель U19, Марсель B, а также работал ассистентом тренера в главной команде. В своей первой игре Олимпик под руководством тренера-дебютанта сыграл вничью с Аяксом в Лиге Европы 3:3.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Противостояние ПСЖ и Марселя - это главное дерби Франции. Впрочем, фаворит в этих противостояниях зачастую известен. В прошлом сезоне Париж выиграл дома 2:1, затем сенсационно вылетел от Олимпика из кубка Франции, но указал на место конкуренту во втором круге, когда выиграл на Велодроме 3:0. За последние тринадцать лет ПСЖ только раз проигрывал на своём поле Марселю: в 2020-м столичный коллектив уступил 0:1. ПОбед же за это время было пятнадцать.

Прогноз

Пока трудно сказать, чего ожидать от Марселя при новом главном тренере. 3:3 с Аяксом, когда удалось отыграться с 0:2 и 2:3 показывают, что характер у команды есть, но хватит ли его одного для борьбы с действующим чемпионом? Сомневаюсь. ПСЖ затратил значительно меньше усилий на игру с Дортмундом, к тому же, у него было на два дня отдыха больше. Поэтому - победа хозяев выглядит очевидным вариантом.

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