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Прогноз на матч Олимпия Асунсьон - Спортиво Амельяно 5 сентября 2023 года

Прогноз на матч Олимпия Асунсьон - Спортиво Амельяно 5 сентября 2023 года
Олимпия
Первый дивизион Парагвай 04 сен 2023, 19:00 Олимпия - Sportivo Ameliano
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Парагвай,
Sportivo Ameliano Sportivo Ameliano
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(+1)
Коэф.: 1.61
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5 сентября на "Эстадио Дефенсорес дель Чако" (Асунсьон) пройдет матч 20-го тура Клаусуры Примеры Парагвая, в котором "Олимпия Асунсьон" встретится с "Спортиво Амельяно". Старт поединка запланирован на 01:00 по европейскому времени.

"Олимпия Асунсьон"

Клуб в прошлом сезоне стал чемпионом страны в 46-й раз - уникальное достижение по меркам не только страны, но и всего футбольного мира. Но в этом сезоне "Декан" успешен скорее на международной арене, в Копе Либертадорес, где парагвайцев остановил только "Флуминенсе" в четвертьфинале (0-2 в Бразилии, 1-3 дома). В Примере же были посредственные результаты во время Апертуры (31 очко в 22 матчах и 6-е место в итоге - "Либертад" набрал аж на 20 больше), да и сейчас, в Клаусуре, вряд ли что-то резко изменится. Хотя нельзя не отметить прогресс на этом этапе. Начав его неудачно, трижды проиграв, потом, вот уже 5 поединков кряду, удается постоянно брать очки: трижды сыграли 1-1, победили у "Гуарани" и "Спортиво Лукеньо".

"Спортиво Амельяно"

Команда была создана еще в 1936-м году. Но в середине прошлого десятилетия "La V azulada" болтались в четвертом дивизионе страны, при том, что Парагвай не особенно котируется в плане футбола. Но получилось потом резко прибавить, и наконец-то проявить себя в прошлом сезоне. Тогда клуб выиграл и кубок, и Суперкубок страны, что стало исторически первыми такими трофеями. В Копу Судамерикана парагвайцев не пустил "Гуарани", что выиграл стыковой поединок 3-1. В Апертуре были тоже посредственные результаты, за 22 матча там набрали ровно 30 очков, что привело к финишу только на восьмой позиции. А вот в Клаусуре, выиграв все 3 крайних поединка, "Амельяно" поднялся в тройку лидеров. Хотя "Либертад" уже успел начать уходить в отрыв и тут.

Статистика личных встреч

После 3-х побед кряду в прошлом году в исполнении "Олимпии" все резко переменилось. "Спортиво" победил в Суперкубке Парагвая, и набрали 4 очка в паре очных матчей.

Прогноз

Букмекеры ждут победы в Асуньоне хозяев поля. Но "Амельяно" снова в хорошей форме - можно ставить на его победу при форе "+1,0 голов" (коэффициент - 1,61).

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Прогноз на матч П2(+1)
Коэф.: 1.61
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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