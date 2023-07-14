Прогноз на матч Победа Кайрат Коэф.: 1.92 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

15 июля на стадионе «Астана-Арена» состоится матч между клубами «Окжетпес» и «Кайрат» в рамках чемпионата Казахстана.

«Окжетпес»

Коллектив столкнулся с определенным кризисом в национальном первенстве. Несмотря на то, что они некоторое время команда удерживала позиции в середине таблицы, в конце весенней части турнира они испытали неожиданный спад.

Четыре поражения в пяти последних матчах являются доказательством того, что у “Окжетпеса” не все хорошо. Игровая форма команды находится на спаде, что отразилось на плотности обороны и активности нападения. За последние пять матчей было забито всего три мяча.

«Кайрат»

Этот коллектив немного затормозил на старте чемпионата, но затем сумел догнать группу лидеров. Основной фактор успеха - идеальная оборона. Нападающий «Кайрата» Жоао Пауло является лучшим бомбардиром местного первенства, он забил 13 мячей.

История противостояния

Команды провели между собой 15 личных встреч. Преимущество на стороне «Кайрата» - 11 победных матчей при трех ничейных исходах.

Прогноз на матч

Хозяева поля переживают не лучшие времена и все идет далеко не по плану тренерского штаба. Основная проблема «Окжетпеса» - нападение. В то же время у “Кайрата” есть лучший бомбардир чемпионата и надежная оборона.

В связи с этим будем ставить на победу «Кайрата» с коэффициентом 1.92.

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