Прогноз на матч П1(-1) Коэф.: 2.19 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

В финале Золотого кубка КОНКАКАФ примут участие Мексика и Панама. Встреча пройдет 17 июля 2023 года на стадионе «Софи» в Лос-Анджелесе.

Мексика

В своих предыдущих матчах Мексика потерпела только одно поражение в Золотом кубке КОНКАКАФ, которое было против Катара в финальном матче группового этапа (0: 1).

Уже в стадии плей-офф турнира они уверенно обыграли Коста-Рику (2:0) и Ямайку (3:0), показав уверенную игру в обороне и не пропустив голы в свои ворота.

Панама

Панама стала автором самой громкой сенсации турнира, обыграв США в полуфинале турнира в серии пенальти (2:1).

До этого они одержали крупную победу над Катаром в четвертьфинале (4:0).

На групповом этапе соревнований Панама продемонстрировала тажке стабильные результаты, обыграв Коста-Рику (2:1) и Мартинику (2:1), а также сыграв вничью с Сальвадором (2:2).

История противостояния и статистика

В последних семи встречах Мексика одержала шесть побед матчах против Панамы.

По мнению спортивных аналитиков, у сборной Мексики не должно возникнуть проблем в матче с более слабым соперником. На победу Мексики в основное время предлагают коэффициент 1,62, на ничью — 3,40, а на победу Панамы — 6,50.

В целом же Панама никогда в своей карьере не выигрывала данный турнир. В то же время Мексика самым частым победителем Золотого кубка КОНКАКАФ – на ее счету 11 титулов.

Прогноз на матч

Учитывая разный уровень команд, тут выглядит очевидной ставка на победу мексиканцев. При этом мы предлагаем рассмотреть ставку на Мексику с форой -1 гола, которая имеет коэффициент 2,19.

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