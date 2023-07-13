Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 2.1 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

14 июля состоится матч 3-го тура чемпионата Мексики «Мазатлан» — «Монтеррей». Встреча начнется в 19:00 по европейскому времени.

«Мазатлан»

В текущем сезоне команда провела два матча в чемпионате Мексики и набрал два очка. В первом туре команда сыграла вничью с «Пачукой» (1:1), после чего также поделила очки с «Пумасом» (0:0). Интересно, что в обеих играх «Мазатлан» играл в меньшинстве.

После двух стартовых туров национального первенства команда занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.

«Монтеррей»

Команда набрала четыре очка в двух матчах. “Монтеррей” в стартовом матче сезона сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), а затем обыграла «Атлас» (1:0).

По итогам двух стартовых туров чемпионата Мексики “Монтеррей” идет на четвертой позиции в турнирной таблице и отстает от лидера на два балла.

Статистика и история противостояния

Букмекеры считают «Мазатлан» фаворитом предстоящего матча. При этом в последних пяти очных встречах «Монтеррей» был сильнее “Мазалтана” три раза. Предыдущая игра завершилась победой сегодняшних гостей со счетом 2:0.

На счету “Монтеррея” серия без поражений в пяти последних матчах.

Прогноз на матч

Мне же кажется, что «Мазатлан» и «Монтеррей» ближе к тому, чтобы сыграть в ничью. Интересно, что в последних пяти очных встречах четыре раза проходила ставка «тотал меньше 2.5».

Игра обещает быть равной и интересной, но при этом соперники не порадуют нас большим количеством голов. Предлагаю поставить на исход – тотал матча меньше 2,5.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram