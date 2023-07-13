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Прогноз на матч Мазатлан - Монтеррей 14 июля 2023 года

Прогноз на матч Мазатлан - Монтеррей 14 июля 2023 года
Mazatlan FC Mazatlan FC
Лига MX Мексика 14 июл 2023, 21:00 Mazatlan FC - Монтеррей
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- : -
Мексика, Estadio de Mazatlan
Монтеррей Монтеррей
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 2.1
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14 июля состоится матч 3-го тура чемпионата Мексики «Мазатлан» — «Монтеррей». Встреча начнется в 19:00 по европейскому времени.

«Мазатлан»

В текущем сезоне команда провела два матча в чемпионате Мексики и набрал два очка. В первом туре команда сыграла вничью с «Пачукой» (1:1), после чего также поделила очки с «Пумасом» (0:0). Интересно, что в обеих играх «Мазатлан» играл в меньшинстве.

После двух стартовых туров национального первенства команда занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.

«Монтеррей»

Команда набрала четыре очка в двух матчах. “Монтеррей” в стартовом матче сезона сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), а затем обыграла «Атлас» (1:0).

По итогам двух стартовых туров чемпионата Мексики “Монтеррей” идет на четвертой позиции в турнирной таблице и отстает от лидера на два балла.

Статистика и история противостояния

Букмекеры считают «Мазатлан» фаворитом предстоящего матча. При этом в последних пяти очных встречах «Монтеррей» был сильнее “Мазалтана” три раза. Предыдущая игра завершилась победой сегодняшних гостей со счетом 2:0.

На счету “Монтеррея” серия без поражений в пяти последних матчах.

Прогноз на матч

Мне же кажется, что «Мазатлан» и «Монтеррей» ближе к тому, чтобы сыграть в ничью. Интересно, что в последних пяти очных встречах четыре раза проходила ставка «тотал меньше 2.5».

Игра обещает быть равной и интересной, но при этом соперники не порадуют нас большим количеством голов. Предлагаю поставить на исход – тотал матча меньше 2,5.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 2.1
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Илеана Санчес Илеана Санчес Експерт Dailysports
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