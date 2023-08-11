Прогноз на матч П1(-1.5) Коэф.: 1.99 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

14 августа на "Олд Траффорд" (Манчестер) пройдет матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" встретится с "Вулверхэмптоном". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Манчестер Юнайтед"

Клуб смог в прошлом сезоне показать "работу над ошибками". Он вернулся в "лигочемпионовский квартет", более того, смог даже в чем-то превзойти ожидания. Тут и 3-е место в АПЛ и победа в Кубке Лиги - трофей, пусть не самый рейтинговый, но когда что-то ощутимое брали до этого? И это все, конечно, заслуга во многом нынешнего наставника, тен Хага. Но хватало и болезненных поражений, и явных неудач типа вылета из Лиги Европы от "Севильи". Да и состав Эрик переламывает, не смотря на имена и заслуги. В итоге со скандалом ушел Роналду, а летом закончился контракт и Де Хеа. Засел на "банку" и капитан, Магуайр. При голландце МЮ покупает, причем дорого. Так было в 2022-м (прежде всего, Антони и Каземиро), и продолжается этим летом, когда выложили немалые деньги за Маунта, Онана и Хейлунда, и явно перечень новичков пополнится.

"Вулверхэмптон" Команда, вернувшись в Премьер-Лигу, смогла достойно проявить себя, заслужив славу "грозы авторитетов" и даже пробившись в Лигу Европы. Но надолго "волков" не хватило, и большинство последних лет они посвятили борьбе за выживание. Особенно тяжело начинался прошлый розыгрыш, и осень "Вулвз" заканчивали на самом дне таблицы. Но тогда же все-таки Лопетеги согласился на переезд в Англию. И успел обеспечить неплохой результат, в виде финиша на 13-е место. Но, похоже, Юлен к августу убедился, что симптомов прогресса нет. Рубена Невеша продали достаточно дорого в Саудовскую Аравию, но деньги тратить не спешат, и вообще, по слухам, китайские инвесторы намерены найти покупателя на клуб в целом. В итоге испанец разорвал контракт менее чем за неделю до нового старта. Статистика личных встреч МЮ, конечно же, доминирует в этой паре. В том числе он выиграл в обоих матчах прошлого сезона. Прогноз Букмекеры не ждут проблем для "красных дьяволов". Согласимся и поставим на то, что они выиграют при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 1,99).

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