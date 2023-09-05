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Прогноз на матч Люксембург - Исландия 8 сентября 2023 года

Прогноз на матч Люксембург - Исландия 8 сентября 2023 года
Люксембург Люксембург
Чемпионат Европы 08 сен 2023, 14:45 Люксембург - Исландия
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Международные, Luxembourg City, Stade de Luxembourg
Исландия Исландия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.97
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8 сентября на "Стад де Люксембург" (Люксембург) пройдет матч 5-го тура отбора на Евро-2024, в котором Люксембург встретится с Исландией. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Люксембург

Сборная представляет очень небольшую страну, и по умолчанию ограничена в кадровом потенциале. Тем более что ведущие футболисты, которые могли бы представлять эту страну, нередко выбирают другое, более перспективное "футбольное гражданство". Тут, в молодежке "Шиффланж-95", начинал Пьянич, но в итоге выступал за Боснию. Впрочем, его можно понять, ведь только при нынешнем наставнике, Хольце, "красные львы" что-то начали показывать. Они вышли в дивизион С Лиги Наций и закрепились там, а в отборе на чемпионат мира-2022 выиграли 3 матча из 8. До этого в нынешнем столетии было не больше 1 победы за цикл. В нынешнем цикле Люксембург проиграл только однажды (зато 0-6), дома Португалии. При этом в Словакии получилось отстоять на нулевую ничью, а в июне обыграли со счетом 2-0 и Лихтенштейн дома, и, главное, Боснию на выезде, показав претензии на 2-е место в группе.

Исландия

Команда была примером для таких вот аутсайдеров с амбициями поменять свой статус. Пару лет назад все говорили о феномене "ледяных", которые, при населении отдаленного острова на уровне среднего города, ухитрились вырастить поколение, что дебютировало последовательно на Евро (и дошло в 2016-м до четвертьфинала) и чемпионате мира. Впрочем, та вспышка оказалась непродолжительной. И, например, в отборе на прошлый мундиаль сборная уже ограничилась скромной парой побед и 9-ю очками в 10 поединках. Сейчас подопечные Оге Харейде разгромили Лихтенштейн 7-0, но в остальных матчах отбора проигрывали всем подряд - Боснии в марте и вовсе 0-3, Словакии и Португалии дома в июне минимально, 1-2 и 0-1.

Статистика личных встреч

Стороны пересеклись в 1993-м году, в отборе на чемпионат мира, и тогда сильнее были исландцы: 1-1 на выезде и 1-0 дома. После этого был только товарищеский поединок 2009-го года, что тоже принес ничью.

Прогноз

Букмекеры рассматривают эту пару как равную, даже отдают небольшое преимущество гостям. Но, с учетом формы сборных, можно ставить на Люксембург, особенно подстраховавшись "нулевой" форой (коэффициент - 1,97).

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Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.97
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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