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Прогноз на матч Либертад - Тигре 14 июля 2023 года

Прогноз на матч Либертад - Тигре 14 июля 2023 года
Либертад
Южноамериканский кубок 13 июл 2023, 20:00 Либертад - Тигре
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Международные,
Тигре Тигре
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.83
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14 июля на "Эстадио Дефенсорес дель Чако" (Асунсьон) пройдет 1-й матч 1/8 финала Копа Судамерикана, в котором "Либертад" сыграет против "Тигре". Поединок начнется в 00:00 по европейскому времени.

"Либертад"

Клуб был основан в 1905-м году, и уже через 5 лет впервые стал чемпионом Парагвая. В последние годы, с 2021-го и вплоть до нынешнего цикла, "Los Repolleros" продолжали брать титулы в Апертурах, доведя общее количество "золотых" медалей до весомых 23. Добирались в свое время дважды игроки до полуфинала Копы Либертадорес. Но на этот раз такое не получилось повторить. "Gumarelo" на этот раз в "группе" набрали 7 очков - выиграли и взяли ничью с "Атлетико Минейро", обменялись выездными победами с "Альянсой Лимой", но проиграли оба матча "Атлетико Паранаэнсе". Как итог, Оскар Кардосо (да, 40-летняя легенда "Бенфики" еще играет!) заняли 3-е место в таком квартете и перемещаются в плей-офф другого турнира, Копы Судамерикана.

"Тигре"

Команда в целом не особенно ярко проявляли себя. В этом плане прошлое десятилетие было успешным: в 2012-м повторили максимальный результат, в виде вице-чемпионства, и наконец-то дошли до финала Копы Судамерикана. В 2019-м получилось взять трофей, в виде Кубке Суперлиги Аргентины. Но потом был вылет из Примеры, и возвращение туда в розыгрыше 2-го дивизиона страны в 2021-м году. Новичок, во многом за счет результативности Ретеги, наколотившего 2 десятка голов, смог в прошлой Примере забраться на 7-е место - это позволило вернуться в Копу Судамерикана. Там клуб, что резко сдал на внутренней арене, достойно проявили себя. Да, с "Сан-Паулу" не взяли ни единого очка, но с другими оппонентами, "Академией Пуэрто-Кабельо" и "Депортес Толима", набрали 10 из 12, что позволило выйти в плей-офф.

Статистика личных встреч

Стороны играли ровно 10 лет назад. Тогда, на групповом этапе Копы Либертадорес, они обменялись не минимальными гостевыми победами.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльны к "Либертаду". Но вряд ли игра получится зрелищной - тут ставим на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,83).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.83
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