Прогноз на матч П1(-1,5) Коэф.: 1.72 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

5 сентября на "Эстадио Родриго Пас Дельгадо" (Кито) пройдет матч 20-го тура 2-го этапа Лиги Про Эквадора, в котором "ЛДУ Кито" встретится с "Гуаякиль Сити".Старт поединка запланирован на 02:00 по европейскому времени.

"ЛДУ Кито"

Клуб 11 раз становился чемпионом страны - правда, в последний раз "золото" брали еще в 2018-м году. Сейчас "белые" в достаточно неплохой форме, и не зря буквально накануне, выиграв серию пенальти после обмена победами, прошли в четвертьфинале Копа Судамерикана "Сан-Паулу". Неплохо Паоло Герреро (тот самый опытный и забивной перуанец, которому уже 39) и компания играют и на внутренней арене. Только поражения весной и обилие ничьих в последние недели не позволяют "Universitarios" подняться в единоличные лидеры. Но еще можно отобрать титул себе - на нынешнем, втором этапе подопечные Луиса Субельдии взяли 8 очков в четырех матчах, по дважды сыграв вничью и сведя встречи вничью - это получается держаться наравне с лидерами розыгрыша, "Мушук Руной" и "Дельфином".

"Гуаякиль Сити" Команда была создана в 2007-м году, как эквадорский "фарм" "Ривер Плейта" - и не зря первые годы носил наименование своей "матки" из Аргентины. В 2010-2014 "жемчужина Тихого океана" поиграла в местной Серии В, потом получилось подняться выше. Но особенных достижений подопечные Поола Гавиланеса (который бессменно тренирует коллектив с 2017-го) не завоевали. В прошлом сезоне получилось замкнуть топ-10 местной Серии А. Сейчас, на первом раунде, было взято только 12 баллов в 15 поединках - худший результат из всех 16 участников. Да и нынешний этап начинали с пары ничьих при разгромном поражении от лидера, "Мушук Руны". И только в крайнем туре за счет реализованного пенальти на 20-й минуте все-таки выиграли у "Оренсе", и это стало первой победой за 8 поединков. Статистика личных встреч "ЛДУ Кито" выиграл львиную часть очных поединков. В том числе в четырех крайних очных матчах "Гуаякиль Сити" взял только 1 ничью. Прогноз Букмекеры не верят, что гости что-то добьются. Рекомендуем ставить на то, что "Universitarios" дома выиграет при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 1,72).

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