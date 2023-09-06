Прогноз на матч Кипр - Шотландия 8 сентября 2023 года
8 сентября в отборочном матче чемпионата Европы состоится противостояние между сборными Кипра и Шотландии. Шотландцы практически гарантировали себе выход в главный турнир, но в случае победы они уже гарантировано могут собирать вещи на крупнейший турнир Европы.
Сборная Кипра
Киприоты никого не удивили и сейчас идут на последнем месте в отборочной группе А.
Островитяне проиграли все три матча отбора. В прошлом туре они на выезде уступили шотландцам со счетом 0:3, но даже у Кипра есть теоретические шансы на выход из группы. Все дело в том, что Грузия и Норвегия, занимающие второе и третье места, на данный момент набрали всего 4 очка.
К слову, сборная Кипра играет лучше на своем поле, чем в гостях, поэтому шотландцев вряд ли ждет легкая прогулка и простые три очка.
Сборная Шотландии
После прихода Стива Кларка на пост главного тренера в 2019 году команда демонстрирует значительный прогресс.
В прошлом году они впервые в своей истории вышли в финальный турнир чемпионата мира, а также перешли из Лиги С в Лигу А Лиги Наций.
Сейчас шотландцы лидируют в группе с отрывом в 8 очков и уже почти точно поедут на финальный турнир Евро-2024.
Интересный факты и прогноз на матч
В мировом рейтинге ФИФА сборная Кипра занимает 118-е место, в то время как Шотландия расположилась на 30-й позиции. Интересно, что Шотландия выиграла все 8 очных противостояний с Кипром.
Киприоты очень часто проигрывают с минимальным преимуществом на своем поле. Учитывая статистику и важность матча для шотландцев, я буду ставить на исход победа хозяев с форой +1.5 по коэффициенту 1.91.
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